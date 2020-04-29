В Турции сделали важное заявление для украинцев про all inclusive

Отдых в Турции 2020 интересует многих украинцев, которые любят понежиться на солнце, покупаться в море. Ни для кого не секрет, что туристов на турецких курортах привлекает и система "все включено", которая не ограничивает постояльца отеля в еде. На днях появилась информация о том, что после карантина шведский стол канет в лету, а система all inclusive больше не будет работать в гостиницах.

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр опроверг такую информацию.

"Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?" — цитируют его слова ряд СМИ.

Чорабатыр подчеркнул, что СМИ неверно поняли слова турецкого министра о том, что после пандемии отельеры усилят санитарные меры. Он уточнил, что речь шла о социальной дистанции. Таким образом, шведский стол и система "все включено" останутся, но немного изменятся.

Глава федерации отельеров Турции добавил, что в первое время необходимые меры будет легко соблюдать, поскольку, как предполагают отели, сразу после пандемии у них будет не так много гостей

Как мы ранее писали, в Турции после окончания карантина готовы встретить иностранных туристов, но с существенными изменениями