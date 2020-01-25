В Турции произошло мощнейшее землетрясение: в сеть попало страшное видео

Землетрясение в Турции по последним данным унесло жизни 22 человек, еще тысяча людей оказались ранеными. Трагедия произошла 24 января на востоке Турции, магнитуда толчков была 6,8.

Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. Подземные толчки также ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.

Жуткий момент землетрясения попал на видео, которое записывали камеры,и его опубликовали в сети.

В видеоролике можно увидеть, как от толчков в магазине трясутся и падают на пол товары, настолько мощные происходили подземные толчки.

В Турции произошло мощнейшее землетрясение (YouTube)

Отметим, что спасательные работы продолжались всю ночь.

Землетрясение в Турции убило 22 человек (YouTube)

Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).