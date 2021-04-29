В Турции отменят ПЦР-тесты для украинцев: названа дата

Также такие тесты на коронавирус будут отменены еще для 17 стран. Отметим, что эту информацию также подтверждает сайт турецкого лоукостера Pegasus.

"Турки пытаются компенсировать отсутствие российского турпотока другими. И ищут любые пути для минимизации убытков. Для спроса это хорошо – он вырастет. Не исключаю, что Турция так перетянет на себя клиентов с других направлений, где тесты требовать будут: например, с Египта и Болгарии", – сообщил директор "Аполло-тур" Андрей Демура.

Глава IT-Tour Юрий Авдеев рассказал, что не следует бояться поездок в Турцию, тем более 17 мая там смягчат локдаун.

"Часть туристов боятся локдауна, кто-то хотел в отель, который сейчас закрыт, где-то отменены концерты – все это влияет. Но до 15 мая люди привыкнут, а 17 локдаун снимут", – считает он.

Также эксперт отметил, что цены в Турции сейчас очень хорошие и опустились на май и майские праздники на 10-15%. К тому же для российских туристов сейчас эта страна закрыта.

"Я бы советовал туристам не тянуть с поездками. В Турцию россияне уже не летают, поэтому у нас сейчас много вариантов и цены приятные. А в Египет россияне пока еще не летают, поэтому там на пляжах тоже пока свободно и цены доступные", - рассказал эксперт Алесандр Довгопол.