У Туреччині скасують ПЛР-тести для українців: названа дата

Також такі тести на коронавірус будуть скасовані ще для 17 країн. Відзначимо, що цю інформацію також підтверджує сайт турецького лоукостера Pegasus.

"Турки намагаються компенсувати відсутність російського турпотоку іншими. І шукають будь-які шляхи для мінімізації збитків. Для попиту це добре - він виросте. Не виключаю, що Туреччина Так перетягне на себе клієнтів з інших напрямків, де тести вимагати будуть: наприклад, з Єгипту і Болгарії", – повідомив директор "Аполло-тур" Андрій Демура.

Глава IT-Tour Юрій Авдєєв розповів, що не слід боятися подорожей до Туреччини, тим більше 17 травня там пом'якшать локдаун.

"Частина туристів бояться локдауну, хтось хотів в готель, який зараз закритий, десь скасовані концерти - все це впливає. Але до 15 травня люди звикнуть, а 17 локдаун знімуть", – вважає він.

Також експерт зазначив, що ціни в Туреччині зараз дуже хороші і опустилися на травень і травневі свята на 10-15%. До того ж для російських туристів зараз ця країна закрита.

"Я б радив туристам не тягнути з поїздками. До Туреччини росіяни вже не літають, тому у нас зараз багато варіантів і ціни приємні. А в Єгипет росіяни поки ще не літають, тому там на пляжах теж поки вільно і ціни доступні", - розповів експерт Алесандр Довгопол.