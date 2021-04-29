В Турции отменят ПЦР-тесты для украинцев: названа дата

В Турции отменят обязательные ПЦР-тесты для украинцев. Это произойдет с 15 мая. Теперь путешествовать в эту страну станет еще легче.

Об этом сообщает сайт Turprofi.com.ua со ссылкой на документ МВД Турции.

Также такие тесты на коронавирус будут отменены еще для 17 стран. Отметим, что эту информацию также подтверждает сайт турецкого лоукостера Pegasus.

"Турки пытаются компенсировать отсутствие российского турпотока другими. И ищут любые пути для минимизации убытков. Для спроса это хорошо – он вырастет. Не исключаю, что Турция так перетянет на себя клиентов с других направлений, где тесты требовать будут: например, с Египта и Болгарии", – сообщил директор "Аполло-тур" Андрей Демура.

Глава IT-Tour Юрий Авдеев рассказал, что не следует бояться поездок в Турцию, тем более 17 мая там смягчат локдаун.

"Часть туристов боятся локдауна, кто-то хотел в отель, который сейчас закрыт, где-то отменены концерты – все это влияет. Но до 15 мая люди привыкнут, а 17 локдаун снимут", – считает он.

Также эксперт отметил, что цены в Турции сейчас очень хорошие и опустились на май и майские праздники на 10-15%. К тому же для российских туристов сейчас эта страна закрыта.

"Я бы советовал туристам не тянуть с поездками. В Турцию россияне уже не летают, поэтому у нас сейчас много вариантов и цены приятные. А в Египет россияне пока еще не летают, поэтому там на пляжах тоже пока свободно и цены доступные", - рассказал эксперт Алесандр Довгопол.