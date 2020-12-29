В Турции обнаружили уникальные письма Роксоланы и документы времен УНР

В архивах Турции обнаружили уникальные документы времен УНР, эпохи казачества и письма Роксоланы Хюррем. Также в Османском архиве был найден договор султана с гетманом Дорошенко.

Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью для "Радио Свобода", он лично смог ознакомиться с оригиналом Брест-Литовского мирного договора, ратификационной грамотой к нему, которые датированы 1918 годом.

"Наверное, я был первым украинцем, который за последние 100 лет прикоснулся к этому кусочку истории. Это невероятные ощущения! Среди прочего – договор султана с гетманом Дорошенко. И это один из первых документов, в котором фактически речь идет о международной субъектности казацкого государства. Документ очень хорошо сохранился. Наверное, применяли турецкоязычный оригинал, а украинский просто хранили в архиве", - отметил посол.

Он добавил, что в архивах нашли множество документов, которые касаются Крыма, а также Киева.

"О Крыме я вообще скажу, что там очень большое количество документов, которые также еще ждут своего исследователя. О Киеве я задавал в поиск, много документов. Есть переписка, доклады военачальников о боях, в том числе и с казаками. Там все это есть", - рассказал Сибига.

Он признался, что его впечатлили письма Роксоланы, которые прекрасно сохранились. Она была единственной известной султаншей родом из Украины и стала очень влиятельной во времена Османской империи. Директор архива разрешил сделать копию этих документов для Украины.

Как сообщил украинский посол, кроме Роксоланы султаншами стали еще четыре женщины из Украины.

"Кроме Хюррем Султан, Роксоланы, были и другие султанши украинского происхождения, по меньшей мере четыре. Была такая Надежда Тюрхан родом из Тростянца Винницкой области. Также чрезвычайно влиятельная, она очень много сделала для своей Родины происхождения, как считают историки. Собственно, ее султанство приходилось на период Богдана Хмельницкого, а затем и на период Юрия Хмельницкого", - отметил Сибига.

Он рассказал и о документах времен УНР и сообщил, что его команда нашла подтверждение того, что посольство в годы УНР располагалось в Турции в очень престижном месте и проработало 4 года.

"Османская империя в то время была своеобразным хабом дипломатическим, где пересекалось очень много геополитических интересов. И Украина там присутствовала. Мы видели текущие документы, нашли первые проявления публичной дипломатии, когда жена украинского посла Лотоцкого в украинской вышиванке на страницах центральных газет сфотографировалась. Это имело большой резонанс. Архив содержит документацию с XIV столетия и далее. То есть, там есть документы всего периода существования Османской империи", - объяснил посол.

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