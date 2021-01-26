Туристка рассказала про ужасы отдыха на Кубе: пришлось лечиться у психотерапевта

Туристка рассказала про ужас, которым обернулся для нее отдых на Кубе, куда они с мужем решили "сгонять" на недельку. По словам девушки, теперь у нее появилась еще одна страна в черном списке, ведь поездка на "остров свободы" - не для слабонервных.

Анна Воскресенская пишет в Facebook, что на Кубе сейчас экономическая катастрофа. Продукты выдают по карточкам, еды нет, работы нет, фабрики стоят. Даже кофе просто нет в магазинах, ни для туристов, ни для кого. Не все виды рома и сигар можно найти. Люди в бедственном положении, экономика держалась на туризме, но сейчас эта часть дохода стремительно тает.

И местные научились выкручиваться, придумав махинационную схему. В аэропорту у всех прибывших берут ПЦР и максимально затягивают результаты. Причем умудряются "за счет страховой" вписать даже МРТ и КТ, которые не делают. Результатов приходится ждать до недели, все время находясь на обсервации. Затем туриста переселяют в отель, где он снова ждет, когда ему разрешат вылететь обратно. Из-за очереди желающих покинуть страну приходится ждать до двух недель.

Причем пары, прилетевшие вместе, вынуждены сидеть на обсервации в разных местах. Девушка говорит, что комната, в которой она находилась, охранялась стражей, что стояла прямо под дверью номера. Поскольку интернет доступен только на ресепшне, никакой связи с внешним миром у нее не было.

Медиков на Кубе зовут миньонами из-за костюмов (фото: facebook.com/anna.artemeva.90)

"Ты не можешь узнать, что с твоим партнером, позвонить детям, ничего. Три раза в день приносят еду и трясущимися от страха руками с ужасом в глазах, как прокаженной, передают тарелки. Кубинцы очень боятся ковида", - рассказывает Анна.

Когда девушке все же удалось "кустами" через балкон пробраться к ресепшну и выйти на связь, муж рассказал ей про махинацию.

"Получила сообщения от мужа, что всё это - махинация, что количество "заключенных" одинаковое, так как выполняется план, что ни у кого нет симптомов и все здоровы. Я предложила, что могу сказать, что у меня кашель, но оказалось, что этого делать нельзя ни в коем случае, так как реальных больных везут в реальный госпиталь, а это уже страшно", - добавила туристка.

Единственным развлечением для туристки на Кубе стали прогулки на балконе (фото: facebook.com/anna.artemeva.90)

Она пробыла одна четверо суток, а потом подняла шум, чтобы освободиться от такого "отдыха".

"Как только я начала громко кричать на врачей, чтобы связались с лабораторией, или будут сами оплачивать мне билеты, в течение часа был готов мой результат. Так что я успела вылететь. Муж остался там. Сказать, что отпуск испорчен - не сказать ничего. Мы по полной сейчас выхватываем состояние посттравматического синдрома", - написала Анна и добавила, что после такого отпуска ей пришлось обращаться за помощью к психотерапевту.

Ранее мы писали, что жуткие условия жизни в африканской стране показали на видео. Там настолько все плохо, что люди готовы продавать свое тело за рыбу.