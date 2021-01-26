Туристка розповіла про жахи відпочинку на Кубі: довелося лікуватися у психотерапевта

Туристка розповіла про жахіття, яким обернувся для неї відпочинок на Кубі, куди вони з чоловіком вирішили "зганяти" на тиждень. За словами дівчини, тепер у неї з'явилася ще одна країна в чорному списку, адже поїздка на "острів свободи" - не для людей зі слабкими нервами.

Анна Воскресенська пише в Facebook, що на Кубі зараз економічна катастрофа. Продукти видають за картками, їжі немає, роботи немає, фабрики стоять. Навіть кави просто ні в магазинах, ні для туристів, ні для кого. Не всі види рому і сигар можна знайти. Люди в жахливому становищі, економіка трималася на туризмі, але зараз ця частина доходу стрімко тане.

І місцеві навчилися викручуватися, придумавши махінаційну схему. В аеропорту у всіх прибулих беруть ПЛР і максимально затягують результати. Причому примудряються "за рахунок страхової" вписати навіть МРТ і КТ, які не роблять. Результатів доводиться чекати до тижня, весь час перебуваючи на обсервації. Потім туриста переселяють в готель, де він знову чекає, коли йому дозволять вилетіти назад. Через чергу охочих покинути країну доводиться чекати до двох тижнів.

Причому пари, які прилетіли разом, змушені сидіти на обсервації в різних місцях. Дівчина каже, що кімната, в якій вона перебувала, охоронялася вартою, що стояла прямо під дверима кімнати. Оскільки інтернет доступний тільки на ресепшні, ніякого зв'язку із зовнішнім світом в неї не було.

Медиків на Кубі звуть міньйонами через костюми (фото: facebook.com/anna.artemeva.90)

"Ти не можеш дізнатися, що з твоїм партнером, зателефонувати дітям, нічого. Три рази в день приносять їжу і тремтячими від страху руками з жахом в очах, як прокаженій, передають тарілки. Кубинці дуже бояться ковіду", - розповідає Анна.

Коли дівчині все ж вдалося "кущами" через балкон пробратися до ресепшну та вийти на зв'язок, чоловік розповів їй про махінацію.

"Отримала повідомлення від чоловіка, що все це - махінація, що кількість "ув'язнених" однакова, так як виконується план, що ні в кого немає симптомів і всі здорові. Я запропонувала, що можу сказати, що у мене кашель, але виявилося, що цього робити не можна ні в якому разі, так як реальних хворих везуть в реальний госпіталь, а це вже страшно", - додала туристка.

Єдиною розвагою для туристки на Кубі стали прогулянки на балконі (фото: facebook.com/anna.artemeva.90)

Вона пробула одна четверо діб, а потім підняла шум, щоб звільнитися від такого "відпочинку".

"Як тільки я почала голосно кричати на лікарів, щоб зв'язалися з лабораторією, або будуть самі оплачувати мені квитки, протягом години був готовий мій результат. Так що я встигла вилетіти. Чоловік залишився там. Сказати, що відпустка зіпсована - не сказати нічого. Ми по повній зараз вихоплюємо стан посттравматичного синдрому", - написала Анна і додала, що після такої відпустки їй довелося звертатися за допомогою до психотерапевта.

Раніше ми писали, що жахливі умови життя в африканській країні показали на відео. Там настільки все погано, що люди готові продавати своє тіло за рибу.