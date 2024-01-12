Турецька компанія зупинила будівництво метро у Дніпрі: ЗМІ повідомляють про багатомільйонні борги

Так, за інформацією місцевих журналістів, 24 лютого 2022 року будівельники покинули майданчики, і лише у травні 2022 року розірвали контракт.

"Також виявилися замороженими банківська гарантія виконання контракту на суму 29 млн євро, а також банківська гарантія повернення авансового платежу на суму близько 22,4 млн євро", - йдеться в статті.

Банківська гарантія - спосіб забезпечення виконання зобов'язань компанії перед КП "Дніпровський метрополітен" згідно з яким комерційний банк бере на себе грошове зобов'язання перед підприємством сплатити кошти у разі порушення своїх зобов'язань.

Утім, як виявилося, що винесеним рішенням суду міста Стамбул отримання КП "Дніпровський метрополітен" грошових коштів за банківською гарантією виконання контракту, а також банківською гарантією повернення авансового платежу не є можливим.

"Рішення суду міста Стамбул винесено за три дні до дати розірвання контракту "Лімаком" за своєю ініціативою. Після відходу турецька компанія залишила недобудоване метро у Дніпрі та десятки мільйонів боргів перед українською стороною. Зараз у Міжнародному комерційному арбітражі у Києві (третейський суд, який розбирає суперечки бізнес-організацій, - ред.) розглядаються кілька позовів - від української сторони до "Лімака", а також протилежні", - зазначають у розслідуванні.

Нагадаємо, компанія Limak з 2016 року здійснювала великий національний інфраструктурний проект - добудову метро у місті Дніпро. Сам проект фінансувався ЄБРР та Європейським інвестиційним банком під гарантії уряду країни.Турецьку компанію відібрали для проведення робіт унаслідок міжнародного тендеру.

У 2021 році турецька компанія Doğuş Insaat за 11 млрд грн почала будувати міст через річку Дніпро у Кременчуці. Наразі будівництво також зупинено.

Раніше турецька компанія Догуш вже фігурувала у скандалі, пов'язаному з будівництвом Дарницького мосту у Києві. Як повідомлялося, компанія обумовлені роботи не виконала.