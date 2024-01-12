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Турецкая компания остановила строительство метро в Днепре: СМИ сообщают о многомиллионных долгах

Турецкая компания остановила строительство метро в Днепре (фото: 49000.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Турецкая компания-подрядчик прекратила строительство метро в Днепре, оставив многомиллионные долги.

Об этом сообщает региональное издание 49000.com.ua.

Так, по информации местных журналистов, 24 февраля 2022 строители покинули площадки, и только в мае 2022 года расторгли контракт.

"Также оказались заморожены банковская гарантия выполнения контракта на сумму 29 млн евро, а также банковская гарантия возврата авансового платежа на сумму около 22,4 млн евро", - говорится в статье.

Банковская гарантия - способ обеспечения выполнения обязательств компании перед КП "Днепровский метрополитен", согласно которому коммерческий банк берет на себя денежное обязательство перед предприятием уплатить средства в случае нарушения своих обязательств.

Впрочем, как оказалось, что вынесенным решением суда города Стамбул получение КП "Днепровский метрополитен" денежных средств по банковской гарантии выполнения контракта, а также банковской гарантией возврата авансового платежа невозможно.

"Решение суда города Стамбул вынесено за три дня до даты расторжения контракта "Лимаком" по своей инициативе. После ухода турецкая компания покинула недостроенное метро в Днепре и десятки миллионов долгов перед украинской стороной. Сейчас в Международном коммерческом арбитраже в Киеве (третейский суд, разбирающий споры бизнес-организаций, - ред.) рассматриваются несколько исков - от украинской стороны к "Лимаку", а также противоположные", - отмечают в расследовании.

Напомним, компания Limak с 2016 года осуществляла крупный национальный инфраструктурный проект – достройку метро в городе Днепр. Сам проект финансировался ЕБРР и Европейским инвестиционным банком под гарантии правительства страны. Турецкую компанию отобрали для проведения работ по международному тендеру.

В 2021 году турецкая компания Doğuş Insaat за 11 млрд грн начала строить мост через реку Днепр в Кременчуге. В настоящее время строительство также остановлено.

Ранее турецкая компания Догуш уже фигурировала в скандале, связанном со строительством Дарницкого моста в Киеве. Как сообщалось, компания оговоренные работы не выполнила.

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Днепр