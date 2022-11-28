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"Тупий народ": дівчина з Івано-Франківська образила українців

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Івано-Франківськ, Понеділок 28 листопада 2022 10:17
"Тупий народ": дівчина з Івано-Франківська образила українців Молода українка потрапила у скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Івано-Франківську 21-річна дівчина опинилася у центрі скандалу через свої гучні висловлювання. Вона сказала, що "українці - це тупий народ" і вона хотіла б народитися в іншій країні.

Такі промови пролунали на відео з її сторінки в Instagram.

Деталі скандалу із 21-річною дівчиною

На одному із відео дівчина повідомила, що вона народилася в Україні і це її найбільша помилка.

"Українці - це найтупіший народ. І я не патріотка. Я не за Росію, але я хотіла б народитися в іншій країні. Я все віддала б, щоб народитися не в Україні", - сказала вона.

А ось що публікує дівчина у своїй соцмережі. В основному, це селфі та фотографії своєї нижньої точки.

&quot;Тупий народ&quot;: дівчина з Івано-Франківська образила українців

&quot;Тупий народ&quot;: дівчина з Івано-Франківська образила українців&quot;Тупий народ&quot;: дівчина з Івано-Франківська образила українців21-річна українка образила свій народ (фото: instagram.com/_liya_ja)

А ось що пишуть про цю особу українці у коментарях.

  • Рахую, що треба її послати у відрядження до Зімбабве.
  • Бажаю їй переродитися в Афганістані, наприклад.
  • Можна таке срашне серед ночі не скидати?
  • Цікаво, а в бурятів вона захотіла б народитися? У них рівень життя більш вдалий виходить?
  • Блискавка на спідниці відчайдушно бореться за життя.

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