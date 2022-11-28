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"Тупой народ": девушка из Ивано-Франковска оскорбила украинцев

Новина українською →
Ивано-Франковск, Понедельник 28 ноября 2022 10:17
"Тупой народ": девушка из Ивано-Франковска оскорбила украинцев Молодая украинка попала в скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ивано-Франковске 21-летняя девушка оказалась в центре скандала из-за своих громких высказываний. Она сказала, что "украинцы - это тупой народ" и она бы хотела родиться в другой стране.

Такие речи прозвучали на видео с ее страницы в Instagram.

Детали скандала с 21-летней девушкой

На одном из видео девушка сообщила, что она родилась в Украине и это ее самая большая ошибка.

"Украинцы - это самый тупой народ. И я не патриотка. Я не за Россию, но я хотела бы родиться в другой стране. Я бы все отдала, чтобы родиться не в Украине", - сказала она.

А вот что публикует девушка в своей соцсети. В основном, это селфи и фотографии своей нижней точки.

&quot;Тупой народ&quot;: девушка из Ивано-Франковска оскорбила украинцев

&quot;Тупой народ&quot;: девушка из Ивано-Франковска оскорбила украинцев&quot;Тупой народ&quot;: девушка из Ивано-Франковска оскорбила украинцев21-летняя украинка оскорбила свой народ (фото: instagram.com/_liya_ja)

А вот что пишут об этой особи украинцы в комментариях.

  • Рахую, що треба її послати у відрядження до Зімбабве.
  • Желаю ей переродиться в Афганистане, к примеру.
  • Можна таке срашне серед ночі не скидати?
  • Интересно, а у бурят она бы захотела родиться? У них уровень жизни более подходящий получается?
  • Блискавка на спідниці відчайдушно бореться за життя.

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