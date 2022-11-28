"Тупой народ": девушка из Ивано-Франковска оскорбила украинцев
В Ивано-Франковске 21-летняя девушка оказалась в центре скандала из-за своих громких высказываний. Она сказала, что "украинцы - это тупой народ" и она бы хотела родиться в другой стране.
Такие речи прозвучали на видео с ее страницы в Instagram.
Детали скандала с 21-летней девушкой
На одном из видео девушка сообщила, что она родилась в Украине и это ее самая большая ошибка.
"Украинцы - это самый тупой народ. И я не патриотка. Я не за Россию, но я хотела бы родиться в другой стране. Я бы все отдала, чтобы родиться не в Украине", - сказала она.
А вот что публикует девушка в своей соцсети. В основном, это селфи и фотографии своей нижней точки.
21-летняя украинка оскорбила свой народ (фото: instagram.com/_liya_ja)
А вот что пишут об этой особи украинцы в комментариях.
- Рахую, що треба її послати у відрядження до Зімбабве.
- Желаю ей переродиться в Афганистане, к примеру.
- Можна таке срашне серед ночі не скидати?
- Интересно, а у бурят она бы захотела родиться? У них уровень жизни более подходящий получается?
- Блискавка на спідниці відчайдушно бореться за життя.
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