Туман, що викликає жах. Що таке таємничі "Брокенські привиди"

Уявіть: ви йдете на прогулянку гірськими стежками і вас огортає густий туман. І ось, у світлі проблискуючого сонця, ви помічаєте величезну темну фігуру, яка не лише стежить за вами, а й повторює кожен ваш рух.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання IFL Science пояснює, що викликає появу "Брокенських привидів", яких ще називають "темними спостерігачами".

Як виникають Брокенські привиди

Брокенський привид - це оптичне явище, що виникає, коли тінь людини проєктується на хмари чи туман. Зазвичай це відбувається, коли сонячні промені знаходяться позаду спостерігача, а попереду - густий шар вологого повітря.

Тінь здається гігантською та ніби "торкається" далекого горизонту. Її розміри та положення залежать від кута падіння світла та розташування хмар. У певних умовах можна побачити, як ця тінь "рухається", навіть якщо ви залишаєтеся на місці.

Це відбувається через постійний рух хмар та крапельок води, які заломлюють світло. Подібний ефект завжди дивував людей, які не могли пояснити це явище з наукової точки зору.

Звичайний вигляд "Брокенського привида" (фото: скриншот Youtube.com/@LiveScienceVideos)

Трохи історії про "темних спостерігачів"

Вперше Брокенський привид описав німецький учений Йоганн Зільбершлаг у XVIII столітті під час прогулянки в горах Гарц. З того часу це явище стало популярним не лише серед науковців, а й у літературі. Наприклад, згадки про нього можна знайти у творах Чарльза Діккенса та Льюїса Керрола.

У народній культурі ці фігури часто отримували назву "темних спостерігачів" через їхній лякаючий вигляд. Раніше такі тіні сприймалися як містичні або навіть зловісні ознаки. Однак наука згодом пояснила це явище, позбавивши його містичного ореолу.

Як науковці пояснюють ефект

Секрет Брокенського привида полягає в тумані. Волога атмосфера створює своєрідний екран для тіні. Коли світло потрапляє на краплі води, воно заломлюється, відбивається та розсіюється, створюючи ілюзію гігантської фігури.

В деяких випадках тінь може оточувати "світловий ореол", який називають "глорія". Глорія утворюється завдяки взаємодії світла з водяними крапельками, які створюють кольорові кільця - від червоного до синього. Цей ефект схожий на веселку, але з меншим кутом дифракції. Такі яскраві кільця надають явищу ще більш фантастичного вигляду.

"Брокенські привиди" можуть виникати у будь-яких горах (фото: скриншот Youtube.com/@LiveScienceVideos)

Де можна побачити це явище

Брокенські привиди найчастіше зустрічаються в гірських місцевостях, де є тумани та висока вологість. Особливо популярними місцями є Альпи, Карпати, Гарц у Німеччині та інші високогірні райони.

Щоб побачити "темного спостерігача", потрібно опинитися у відповідний момент: коли сонце знаходиться за вашою спиною, а попереду - щільний туман. Однак важливо пам’ятати, що це природне явище, а не щось зловісне чи надприродне.

Якщо ви плануєте мандрівку в гори, особливо восени чи навесні, шанси побачити Брокенський привид зростають. Якщо під час вашої прогулянки ви раптом помітите гігантську фігуру в тумані, не поспішайте лякатися. Це лише гра світла та хмар, яка може перетворити звичайну мандрівку у справжнє відкриття!