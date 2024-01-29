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Туман в голові: лікар назвала 5 причин, які викликають цей стан

Лікар назвала причини проблем з пам'яттю та тумана в голові (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Туман в голові - це відчуття "нечіткості", наче в голові вата. Це розумова млявість, коли ви забуваєте слова, стаєте неуважнішими, повільніше думаєте і вам важче робити свої справи.

Що викликає туман в голові та що допоможе його позбавитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис невролога Ганни Чередниченко в Instagram.

Причини виникнення туману в голові

Стрес. Призводить до змін речовини мозку, порушення пам'яті та уваги.

Погані звички сну. Регулярний сон менш як 4 години відбирає у вас 8 годин життя. Спати понад 9-10 годин також недобре для пам'яті.

Погане харчування. Цукор та насичені жирні кислоти - вбивці пам'яті. А якщо в раціоні немає достатньо овочів та фруктів, додається ще дефіцит важливих вітамінів.

Ліки. Запитайте свого лікаря, чи можуть ваші постійні ліки погіршувати вашу пам'ять.

Ковід. Останнім часом кількість хворих з мозковим туманом після ковіду значно зросла, і ці ускладнення не залежать від тяжкості інфекції.

Що можна зробити з туманом в голові

Звісно, йти до лікаря, щоб пройти тести на пам'ять та перевірити показники крові. Також варто приділити увагу своєму життю:

  • Налагодити гігієну сну
  • Зайнятися спортом та прогулянками
  • Збалансовано харчуватися
  • Відпочивати
  • Тренувати пам'ять
  • Пити ліки, якщо виражені порушення

Також лікар радить корисні вітаміни та мінерали, які потрібно приймати після узгодження з лікарем: вітамін Д, С, В12, фолієва кислота, омега-3, коензим Q10, магній, цинк та залізо.

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