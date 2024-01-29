Туман в голове: врач назвала 5 причин, вызывающих это состояние

Причины возникновения тумана в голове

Стресс. Приводит к изменениям вещества мозга, нарушение памяти и внимания.

Плохие привычки сна. Регулярный сон менее 4 часов отнимает у вас 8 часов жизни. Спать более 9-10 часов тоже нехорошо для памяти.

Плохое питание. Сахар и насыщенные жирные кислоты - убийцы памяти. А если в рационе не хватает овощей и фруктов, добавляется еще дефицит важных витаминов.

Лекарство. Спросите своего врача, могут ли ваши постоянные лекарства ухудшать вашу память.

Ковид. В последнее время количество больных с мозговым туманом после ковида значительно возросло, и эти осложнения не зависят от тяжести инфекции.

Что можно сделать с туманом в голове

Конечно, идти к врачу, чтобы пройти тесты на память и проверить показатели крови. Также следует уделить внимание своей жизни:

Наладить гигиену сна

Заняться спортом и прогулками

Сбалансировано питаться

Отдыхать

Тренировать память

Пить лекарство, если выражены нарушения

Также врач советует полезные витамины и минералы, которые следует принимать после согласования с врачом: витамин Д, С, В12, фолиевая кислота, омега-3, коэнзим Q10, магний, цинк и железо.