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В Тульчине неадекват ограбил детей, которые собирали деньги для ВСУ: расплата пришла мгновенно

Новина українською →
Тульчин, Пятница 19 августа 2022 16:09
В Тульчине неадекват ограбил детей, которые собирали деньги для ВСУ: расплата пришла мгновенно Коллаж РБК-Украина: в Тульчине задержали наглого грабителя, который отобрал у детей деньги, собранные для ВСУ
Автор: Владимир Костырин

В Тульчине пьяный мужчина нагло ограбил детей, которые собирали деньги в поддержку украинского войска. Злоумышленника удалось обнаружить и задержать уже через несколько минут.

Об этом 19 августа передали в пресс-службе полиции Винницкой области.

Фигуранту уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 186 УК Украины (грабеж). Теперь 39-летнему мужчине, жителю Брацлава, грозит тюремный срок до 10 лет.

Сам инцидент произошел вчера. Полицейские во время патрулирования улиц услышали детский крик о помощи. Прибыв на место, они выяснили, что неизвестный мужчина подошел к малышам и в наглую просто отобрал у них деньги из картонной коробки.

Мальчики собирали эти средства для ВСУ, и в дальнейшем должны были передать местным волонтерам, которые помогают защитникам Украины на передовой.

В Тульчине неадекват ограбил детей, которые собирали деньги для ВСУ: расплата пришла мгновенно

Мальчики собирали деньги для поддержки ВСУ (фото: facebook.com/vinn.police)

"Дети описали своего нападающего сотрудникам полиции. Уже через несколько минут правоохранители заметили похожего по приметам мужчину и задержали его", - рассказали правоохранители.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в полиции.

В Тульчине неадекват ограбил детей, которые собирали деньги для ВСУ: расплата пришла мгновенно

Грабителю теперь грозит до 10 лет тюрьмы (фото: facebook.com/vinn.police)

Ранее сообщалось, что во Львове пассажиры маршрутки поймали грабителя, который оказался карманником "со стажем".

Напомним также, перед этим в Киеве пенсионерка жестко наказала вора, "немного" его побив.

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полиция Винницкая область
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