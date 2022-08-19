ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Тульчині неадекват пограбував дітей, які збирали гроші для ЗСУ: розплата прийшла миттєво

Новость на русском →
Тульчин, П'ятниця 19 серпня 2022 16:09
У Тульчині неадекват пограбував дітей, які збирали гроші для ЗСУ: розплата прийшла миттєво Колаж РБК-Україна: у Тульчині затримали нахабного грабіжника, який відібрав у дітей гроші, зібрані для ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

У Тульчині п'яний чоловік нахабно пограбував дітей, які збирали гроші на підтримку українського війська. Зловмисника вдалося виявити та затримати вже через кілька хвилин.

Про це 19 серпня передали в прес-службі поліції Вінницької області.

Фігуранту вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж). Тепер 39-річному чоловікові, жителю Брацлава, загрожує тюремний термін до 10 років.

Сам інцидент стався вчора. Поліцейські під час патрулювання вулиць почули дитячий крик про допомогу. Прибувши на місце, вони з'ясували, що невідомий чоловік підійшов до малечі та зухвало просто відібрав у них гроші з картонної коробки.

Хлопчики збирали ці кошти для ЗСУ, і надалі мали намір передати місцевим волонтерам, які допомагають захисникам України на передовій.

У Тульчині неадекват пограбував дітей, які збирали гроші для ЗСУ: розплата прийшла миттєво

Хлопчики збирали гроші для підтримки ЗСУ (фото: facebook.com/vinn.police)

"Діти описали свого нападника працівникам поліції. Вже за кілька хвилин правоохоронці помітили схожого за прикметами чоловіка та затримали його", - розповіли правоохоронці.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, додали в поліції.

У Тульчині неадекват пограбував дітей, які збирали гроші для ЗСУ: розплата прийшла миттєво

Грабіжникові тепер загрожує до 10 років в'язниці (фото: facebook.com/vinn.police)

Раніше повідомлялося, що у Львові пасажири маршрутки спіймали грабіжника, який виявився злодієм "зі стажем".

Нагадаємо також, перед цим у Києві пенсіонерка жорстко покарала злодія, "трохи" його побивши.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Вінницька область
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя