У Тульчині неадекват пограбував дітей, які збирали гроші для ЗСУ: розплата прийшла миттєво

У Тульчині п'яний чоловік нахабно пограбував дітей, які збирали гроші на підтримку українського війська. Зловмисника вдалося виявити та затримати вже через кілька хвилин.

Про це 19 серпня передали в прес-службі поліції Вінницької області.

Фігуранту вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж). Тепер 39-річному чоловікові, жителю Брацлава, загрожує тюремний термін до 10 років.

Сам інцидент стався вчора. Поліцейські під час патрулювання вулиць почули дитячий крик про допомогу. Прибувши на місце, вони з'ясували, що невідомий чоловік підійшов до малечі та зухвало просто відібрав у них гроші з картонної коробки.

Хлопчики збирали ці кошти для ЗСУ, і надалі мали намір передати місцевим волонтерам, які допомагають захисникам України на передовій.

Хлопчики збирали гроші для підтримки ЗСУ (фото: facebook.com/vinn.police)

"Діти описали свого нападника працівникам поліції. Вже за кілька хвилин правоохоронці помітили схожого за прикметами чоловіка та затримали його", - розповіли правоохоронці.

Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, додали в поліції.

Грабіжникові тепер загрожує до 10 років в'язниці (фото: facebook.com/vinn.police)