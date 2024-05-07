ТЦК, сіськадовська та інші. 5 найгучніших "воєнних" скандалів із "Кварталом 95"

Зганьбили військових у номері про ТЦК

У номері показали пародію на співробітників ТЦК. У ньому зіграли екс-учасник шоу "Холостячка" на СТБ, Андрій Рибак, та актриси проекту Ірина Сопонару, Анастасія Оруджова. У цьому епізоді вони були у військовій формі й розповідали про те, як працює ТЦК. Зокрема, про "спеціальний шифр "ДПО", що розшифровується як "дотики, поцілунки, обіймашки". Актори на сцені емоційно цілувалися - це начебто такий спосіб "здати звіт".

Українці не побачили гумору у цьому номері, навпаки - багато хто це розцінив, як приниження українських військових, адже актори були в армійській формі.

Скандал навколо номера про дівчину зі Скадовська

У новорічному випуску "Вечірнього кварталу" актори показали номер про російськомовну дівчину зі Скадовська, яка намагається вивчати українську. Героїня пародії практично кожне слово перекручувала, у результаті, як підмітили українці, це вийшло ганебно, а не смішно. Дівчина навіть не могла чітко сказати, що вона "зі Скадовська", натомість вимовила це "сіськадовська".

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв та багато публічних людей відреагували на номер. Вони зазначили, що це алюзія на всіх людей, які зараз намагаються перейти на українську. І що людей, які опинились в окупації, як жителі Скадовська, треба підтримати, а не гнобити.

Зрештою актори номера Юрій Великий та Ірина Гатун перепросили за ролі, заявивши, що не мали на меті образити українців. Сам епізод видалили із платформи You Tube, а вистави (поза проектом "Кварталу 95") з участю Гатун скасували.

Номер про чоловіків, чиї дружини виїхали за кордон

На весні розгорівся скандал навколо номера про українські сім'ї, які вимушено розлучила повномасштабна війна. У цьому номері знову зіграла Ірина Гатун. Вона зобразила жінку, яка повернулася з Польщі. Практично весь сюжет побудований на тому, що чоловік дуже "зголоднів" за плотськими утіхами, тому постійно вимагав близькості з дружиною.

Актори використали у номері народну пісню "Ой, у вишневому садку", перетворивши її на "хтиву оду". Глядачі залишили багато обурливих коментарів під відео із цим номером, зазначивши, що це абсолютно низькосортний гумор.

Анонс розважального шоу на фоні обстрілів України і концерт у Буковелі

"Квартал 95" за день до Нового року на своїй сторінці в Instagram розмістив анонс розважального шоу, чим дуже розізлив українців. За день до цього, 29 грудня, Росія завдала численних ракетних ударів по всій Україні. Це була одна із наймасовіших атак.

Тоді під ворожим вогнем опинився Київ, Запоріжжя, Одеса, Дніпро, Харків та Львів. Було десятки жертв, у низці міст оголосили траур. Втім "Квартал 95" не відчув загальну атмосферу, яка тоді панувала серед українців. Люди сприйняли анонс шоу, як повну відірваність артистів від поточних подій. Тоді у коментарях на сторінці студії користувачі залишили сотні гнівних коментарів.

Зазначимо, що буквально кілька днів до цього "Квартал 95" був змушений скасувати свій новорічний концерт у Буковелі, квитки на який коштували від 1119 до 2499 гривень. Причиною цього, найімовірніше, стала заява головного редактора Censor.NET Юрія Бутусова про те, що представники ТЦК могли б зібрати на цьому концерті повноцінний батальйон.

Реакція українців на анонс новорічного шоу (скриншот)

Олена Кравець та гроші з держбюджету

Українська акторка та ведуча шоу "Тихий вечір" на телеканалі "Дім" Олена Кравець, екс-учасниця "Кварталу 95", напередодні Нового року потрапила у гучний скандал через фінансування її шоу. На нього начебто із держбюджету мали виділити 27,5 млн грн.

Багато українців звинувачували її у тому, що гроші виділили на шоу "по блату", оскільки вона давно має тісний контакт із президентським проектом "Квартал 95".

У результаті Кравець пояснила, що ці гроші були закладені на шоу ще на початку 2023 року, а у 2024-му програма не виходитиме.