ТЦК у Чернівцях викрали відомого музиканта: стали відомі деталі гучного інциденту

Напередодні в Чернівцях працівники ТЦК СП нібито побили українського вокаліста київського гурту Intermezzo Володимира Білика. Його другу Андрію Дулецькому також "дісталося". Учасниця гурту Катерина Накоп'юк розповіла деталі скандалу та де зараз перебувають хлопці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці гурту в Instagram.
Об 11 ранку 16 січня у місті Чернівці біля Єврейського цвинтаря представники
ТЦК затримали 25-річного Андрія Дулецького та 24-річного Володимира Білика. Після цього їх посадили в автомобіль без номерних знаків. В авто вже сидів працівник поліції.
Молодиків повезли на проходження ВЛК. Проте в Андрія є довідка про непридатність до військової служби, а Володимир працює вчителем на 1,25 ставки.
"Я відмовлявся проходити ВЛК, проте мені повідомили, що за мене вже все вирішено, і я ще нескоро повернусь додому", - сказав Андрій.
Тому Андрій Дулецький все-таки пройшов медичну комісію. Після цього обох хлопців повезли за місто.
"З ТЦК нас посадили в машину, на якій не було номерів. Старший сержант не назвав ні власного прізвища, ні імені. На блокпосту ми одразу повідомили, що нас викрадено, і викликали поліцію, проте можливості особисто поговорити із поліцією у нас не було, бо представники ТЦК заблокували машину", - розповів Володимир.
При спробі вийти з авто над хлопцями почали сміятися, а потім бити. Поліція поїхала геть.
Що сталося між ТЦК та музикантами в Чернівцях (фото: instagram.com/intermezzo_gurt)
Володимир подзвонив на номер "102" й попросив викликати швидку та наряд служби моніторингу поліції. Медики приїхали, а наряд - ні. Дорогою до лікарні за хлопцями весь час їхали представники ТЦК.
Прибувши до медзакладу, Андрій знову подзвонив у поліцію. Він повідомив, що наряд моніторингу не приїхав на місце злочину, після чого в лікарню прибули ті самі поліціянти, що спостерігали за побиттям.
Володимира змусили написати заяву про подання неправдивих свідчень стосовно того, що служба моніторингу поліції не прибула на місце події.
У результаті Володимир залишився в лікарні, а Андрія повезли тією самою автівкою в невідомому напрямку.
За три години він вийшов на зв'язок і повідомив, що його привезли до ТЦК, змусили видалити всі відеодокази та повезли в іншу область на навчання.
"Мене змусили підписати взяття на облік у цьому військкоматі та погрожували фізичною розправою за непокору", - зазначив Андрій.
Наразі його друзям невідомо, де він перебуває. Проте вони знають, що він живий.
Що сталося між ТЦК та музикантами в Чернівцях (фото: instagram.com/intermezzo_gurt)
Офіційних коментарів з приводу цієї ситуації поки не було.
Раніше Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію.
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