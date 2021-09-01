В ТЦ Киева чуть не случилась трагедия с ребенком из-за эскалатора: видео ЧП
В киевском ТЦ чуть не случилась трагедия (коллаж РБК-Украина)
В киевском супермаркете Эпицентр поход родителей с ребенком за покупками чуть не обернулся трагедией.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Пребывая на эскалаторе муж и жена отвлеклись и опустили коляску вниз на эскалаторе. К большому счастью, мужчина внизу поймал коляску и удержал ее.
"ЧП в Киеве в Эпицентре: родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, внизу коляску словил мужчина. Спасибо! Родители, бдите детей", - сказано в сообщении.
В комментариях пользователи отреагировали на случившееся и выразили свои эмоции.
- Это не коляска, а тачка-машинка для детей, запрещено поднимается и спускаться по эскалатору на ней. Один раз спускался, очень тяжело держать и нужно упираться. Держала, видимо, девушка и не учла, что она не фиксируется как другие тачки на эскалаторе.
- Не хило так ехала коляска, километров 30 в час), она с моторчиком????
- Это минус Эпицентра, такие тележки должны быть со специальными колесами.
- Отвлекались на телефоне?!!
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