В ТЦ Киева чуть не случилась трагедия с ребенком из-за эскалатора: видео ЧП

В киевском супермаркете Эпицентр поход родителей с ребенком за покупками чуть не обернулся трагедией.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Пребывая на эскалаторе муж и жена отвлеклись и опустили коляску вниз на эскалаторе. К большому счастью, мужчина внизу поймал коляску и удержал ее.

"ЧП в Киеве в Эпицентре: родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, внизу коляску словил мужчина. Спасибо! Родители, бдите детей", - сказано в сообщении.

В комментариях пользователи отреагировали на случившееся и выразили свои эмоции.