У ТЦ Києва могла трапитися трагедія з дитиною через ескалатор: відео НП
У київському ТЦ мало не трапилася трагедія (колаж РБК-Україна)
У київському супермаркеті Епіцентр похід батьків з дитиною за покупками мало не обернувся трагедією.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
Перебуваючи на ескалаторі чоловік і дружина відволіклися і опустили коляску вниз на ескалаторі. На превелике щастя, чоловік внизу зловив коляску і втримав її.
"НП в Києві в Епіцентрі: батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, внизу коляску зловив чоловік. Дякуємо! Батьки, пильнуйте дітей", - сказано в повідомленні.
У коментарях користувачі відреагували на те, що трапилося і висловили свої емоції.
- Це не коляска, а тачка-машинка для дітей, заборонено піднімається і спускатися по ескалатору на ній. Один раз спускався, дуже важко тримати і потрібно впиратися. Тримала, мабуть, дівчина і не врахувала, що вона не фіксується як інші тачки на ескалаторі.
- Не хило так їхала коляска, кілометрів 30 на годину), вона з моторчиком????
- Це мінус, такі візки повинні бути зі спеціальними колесами.
- Відволіклися на телефон?!!
Як ми раніше повідомляли, у київському торговому центрі Осеап Plaza напали на невинну дівчину і жорстко побили її.