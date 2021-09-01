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У ТЦ Києва могла трапитися трагедія з дитиною через ескалатор: відео НП

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Київ, Середа 01 вересня 2021 11:29
У ТЦ Києва могла трапитися трагедія з дитиною через ескалатор: відео НП У київському ТЦ мало не трапилася трагедія (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київському супермаркеті Епіцентр похід батьків з дитиною за покупками мало не обернувся трагедією.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Перебуваючи на ескалаторі чоловік і дружина відволіклися і опустили коляску вниз на ескалаторі. На превелике щастя, чоловік внизу зловив коляску і втримав її.

"НП в Києві в Епіцентрі: батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, внизу коляску зловив чоловік. Дякуємо! Батьки, пильнуйте дітей", - сказано в повідомленні.

У коментарях користувачі відреагували на те, що трапилося і висловили свої емоції.

  • Це не коляска, а тачка-машинка для дітей, заборонено піднімається і спускатися по ескалатору на ній. Один раз спускався, дуже важко тримати і потрібно впиратися. Тримала, мабуть, дівчина і не врахувала, що вона не фіксується як інші тачки на ескалаторі.
  • Не хило так їхала коляска, кілометрів 30 на годину), вона з моторчиком????
  • Це мінус, такі візки повинні бути зі спеціальними колесами.
  • Відволіклися на телефон?!!

Як ми раніше повідомляли, у київському торговому центрі Осеап Plaza напали на невинну дівчину і жорстко побили її.

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