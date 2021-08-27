В киевском ТЦ жестоко избили девушку: "ты еще от меня убегать будешь"

В киевском торговом центре Оcean Plaza напали на невинную девушку и жестко избили ее. Это сделала неадекватная женщина, которая была с попутчиком.

Как все случилось

По словам пострадавшей, в этот день она прогуливалась с другом по торговому центру. Они уже собрались выходить и начали спускаться по эскалатору. Когда девушка немного замешкалась, ее толкнула в спину недовольная женщина.

"Я остановилась перед заходом на эскалатор. Эта женщина, вместе с мужем, наверное, шли позади меня, потому что я почувствовала только сильный толчок и фразу: "Ты стоишь или ты идешь?". Я пропустила этот момент и, когда мы спустились вниз, мы пошли быстрее, я обернулась посмотреть на девушку, на что услышала фразу: "Что ты смотришь на меня? Что, сказать мне что-то хочешь?, я ответила, что хочу и смотрю", - рассказала жертва нападения.

Неадекватная женщина, которая напала на девушку (фото: Киев Оперативный)

Но на этом все не закончилось. Женщина подбежала и толкнула девушку прямо в стеклянные двери.

"На это ее поведение я обернулась и сказала, что она неадекватная, она ответила, что я не знаю, с кем связалась и сейчас я буду от нее бежать", - отметила пострадавшая.

Невыносимая жестокость

После этого неадекватная женщина выхватила у девушки зонтик и жестоко избила ее по лицу. Жертва получила травму головы, потерю крови и неделю невыхода на работу. Она вызвала на место ЧП полицию, скорую помощь и не собирается просто так это оставлять.

"Я считаю, что этот человек должен понести ответственность за свой поступок, и я это точно просто так не оставлю. А завтра чей-то ребенок случайно наступит ей на ногу, то она его убьет? Это неадекватный человек и ей нельзя находиться в обществе", - обратилась к людям девушка.

Избитая девушка в Киеве (фото: Киев Оперативный)