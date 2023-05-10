Цю російську лайку вживають багато українців. Викиньте її з вашого лексикону!

Мовознавець відзначає, що одним із найпопулярніших жаргонних виразів серед українців є "Блін!". Цей вислів передає емоції прикрості, досади.

Але, за словами Авраменка, це простонародне російське слово, яке росіяни вживають дуже часто. Тому не варто його "тягнути" в українську мову.

"Часто чую від молодих людей, та й не лише молодих, жаргонний і напівпристойний вигук "блін", який передає прикрість. Це російське простонародне слово, яке не варто тягнути в українську мову, а тим більше перекладати як млинець", - наголошує мовознавець.

Він запропонував інші слова, які більш пасують українській культурі та мові. Здивування, прикрість, досаду можна висловити нашими словами – "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця".

Крім того, Авраменко додав, що лаятись треба теж грамотно. І найкраще, коли словниковий запас настільки багатий, що вистачає культурних слів для вираження будь-якої емоції.