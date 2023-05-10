Это российское ругательство употребляют многие украинцы. Выбросьте его из вашего лексикона!

Языковед отмечает, что одним из самых популярных жаргонных выражений среди украинцев является "Блин!". Это выражение передает эмоции огорчения, досады.

Но по словам Авраменко, это простонародное российское слово, которое россияне употребляют очень часто. Поэтому не стоит его "тянуть" в украинский язык.

"Часто слышу от молодых людей, да и не только молодых, жаргонный и полуприличный возглас "блин", который передает огорчение. Это российское простонародное слово, которое не стоит тянуть в украинский язык, а тем более переводить блинчик", - подчеркивает языковед.

Он предложил другие слова, которые более подходят украинской культуре и языку. Удивление, огорчение, досаду можно выразить нашими словами - "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця".

Кроме того, Авраменко добавил, что ругаться нужно тоже грамотно. И самое лучшее, когда словарный запас настолько богат, что хватает культурных слов для выражения любой эмоции.