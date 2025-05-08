Про цю небезпеку узнали нещодавно: чому ваш сад може постраждати від штучного освітлення

Садове освітлення стало невіддільною частиною сучасного ландшафту - воно прикрашає територію, робить її безпечнішою та дозволяє працювати в саду після заходу сонця. Але надмірне чи неправильно спроєктоване штучне світло може серйозно зашкодити і рослинам, і місцевій фауні.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як уникнути шкоди від садового освітлення та зберегти екологічний баланс на своїй ділянці.
Рослини сприймають світло як сигнал - він регулює цвітіння, ріст і періоди спокою. Штучне освітлення вночі може "збити" ці природні ритми, змусивши дерева не скидати листя вчасно або не переходити в стан спокою, що робить їх вразливими до морозів.
Овочеві культури можуть давати більше плодів, але й зазнавати стресу - їх листя псується, а плоди можуть мутувати за формою чи кольором. Надмірне світло також здатне порушити роботу кореневої системи, особливо якщо лампи встановлюють занадто близько до рослин або втискають у ґрунт колишки, що пошкоджують корені.
Рослинам, як і людям, потрібна темрява - без неї порушується "режим сну" і страждає загальне здоров’я.
Багато тварин, зокрема нічні - кажани, метелики, сови - орієнтуються на темряву як на сигнал для активності. Надмірне світло порушує їхню навігацію, харчову поведінку та здатність до розмноження.
Летючі миші можуть втратити здобич, а світлячки - перестають світитися для спаровування. Світло приваблює комах, які стають легкою здобиччю для хижаків, що створює дисбаланс у харчовому ланцюгу.
Птахи починають співати серед ночі, витрачають зайві сили й час на пошуки їжі. Також штучне світло може розділяти природне середовище існування, створюючи "світлові бар’єри" для дрібних ссавців та комах.
Ось як правильно налаштувати штучне освітлення, щоб воно не шкодило рослинам:
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Gardeners Path, Bob Vila.