Об этой опасности узнали недавно: почему ваш сад может пострадать от искусственного освещения

Как искусственный свет влияет на растения

Растения воспринимают свет как сигнал - он регулирует цветение, рост и периоды покоя. Искусственное освещение ночью может "сбить" эти естественные ритмы, заставив деревья не сбрасывать листья вовремя или не переходить в состояние покоя, что делает их уязвимыми к морозам.

Овощные культуры могут давать больше плодов, но и испытывать стресс - их листья портятся, а плоды могут мутировать по форме или цвету. Чрезмерный свет также способен нарушить работу корневой системы, особенно если лампы устанавливают слишком близко к растениям или вдавливают в почву люльки, которые повреждают корни.

Растениям, как и людям, нужна темнота - без нее нарушается "режим сна" и страдает общее здоровье.

Как ночное освещение вредит дикой природе

Многие животные, в том числе ночные - летучие мыши, бабочки, совы - ориентируются на темноту как на сигнал для активности. Чрезмерный свет нарушает их навигацию, пищевое поведение и способность к размножению.

Летучие мыши могут потерять добычу, а светлячки - перестают светиться для спаривания. Свет привлекает насекомых, которые становятся легкой добычей для хищников, что создает дисбаланс в пищевой цепи.

Птицы начинают петь среди ночи, тратят лишние силы и время на поиски пищи. Также искусственный свет может разделять естественную среду обитания, создавая "световые барьеры" для мелких млекопитающих и насекомых.

Садовое освещение - это красиво, но опасно (фото: Freepik.com)

Как минимизировать вред от освещения в саду

Вот как правильно настроить искусственное освещение, чтобы оно не вредило растениям: