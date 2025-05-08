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Об этой опасности узнали недавно: почему ваш сад может пострадать от искусственного освещения

Четверг 08 мая 2025 11:00
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Об этой опасности узнали недавно: почему ваш сад может пострадать от искусственного освещения Почему садовое освещение может быть вредным для сада (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Садовое освещение стало неотъемлемой частью современного ландшафта - оно украшает территорию, делает её более безопасной и позволяет работать в саду после захода солнца. Однако чрезмерный или неправильно спроектированный искусственный свет может серьёзно навредить и растениям, и местной фауне.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как избежать вреда от садового освещения и сохранить экологический баланс на своем участке.

Как искусственный свет влияет на растения

Растения воспринимают свет как сигнал - он регулирует цветение, рост и периоды покоя. Искусственное освещение ночью может "сбить" эти естественные ритмы, заставив деревья не сбрасывать листья вовремя или не переходить в состояние покоя, что делает их уязвимыми к морозам.

Овощные культуры могут давать больше плодов, но и испытывать стресс - их листья портятся, а плоды могут мутировать по форме или цвету. Чрезмерный свет также способен нарушить работу корневой системы, особенно если лампы устанавливают слишком близко к растениям или вдавливают в почву люльки, которые повреждают корни.

Растениям, как и людям, нужна темнота - без нее нарушается "режим сна" и страдает общее здоровье.

Как ночное освещение вредит дикой природе

Многие животные, в том числе ночные - летучие мыши, бабочки, совы - ориентируются на темноту как на сигнал для активности. Чрезмерный свет нарушает их навигацию, пищевое поведение и способность к размножению.

Летучие мыши могут потерять добычу, а светлячки - перестают светиться для спаривания. Свет привлекает насекомых, которые становятся легкой добычей для хищников, что создает дисбаланс в пищевой цепи.

Птицы начинают петь среди ночи, тратят лишние силы и время на поиски пищи. Также искусственный свет может разделять естественную среду обитания, создавая "световые барьеры" для мелких млекопитающих и насекомых.
Об этой опасности узнали недавно: почему ваш сад может пострадать от искусственного освещенияСадовое освещение - это красиво, но опасно (фото: Freepik.com)

Как минимизировать вред от освещения в саду

Вот как правильно настроить искусственное освещение, чтобы оно не вредило растениям:

  • Не устанавливайте освещение возле стволов деревьев и грядок.
  • Избегайте ярких ламп с холодным спектром.
  • Устанавливайте фонари ниже, ближе к земле.
  • Не используйте освещение всю ночь без пауз.
  • Выбирайте модели с датчиками движения или таймерами.
  • Избегайте прокалывания земли у корней при монтаже светильников.
  • Оставляйте часть сада полностью темной.
  • Не направляйте свет на гнезда птиц или места скопления насекомых.
  • Проверяйте техническое состояние фонарей, чтобы избежать перегрева.
  • Выключайте освещение в период цветения деревьев и активности ночных насекомых.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Gardeners Path, Bob Vila.

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