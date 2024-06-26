Цю найбільшу коштовність світу називають "проклятою": розкрита містична таємниця алмазу Хоупа

Звідки він з'явився

Довгий час вважалося, що унікальний діамант синього кольору було видобуто з шахти Коллур у Гунтурі, Індія. Однак є й інша версія, яка основана на більш сучасних дослідженнях - камінь може походити разом з іншими діамантами Golconda з кімберлітового поля Ваджракарур в Андхра-Прадеш, розташованого приблизно за 300 кілометрів від місця їх початкового видобутку.

У Європу цей діамант попав у 1642 році завдяки французькому торговцю Жану-Батисту Таверньє і названий за ім'ям одного з нових власників - американського банкіра Генрі Філіпа Хоупа.

За легендою, Жан-Батист не купив цей діамант, а вкрав з індуїстської статуї в індійському храмі. І коли старійшини храму виявили зникнення дорогоцінного каменя, вони наклали прокляття на всіх, хто хоч колись буде ним володіти. Існувало навіть повір'я, що власників буде переслідувати зла доля і спіткає таємнича смерть.

Але це підтвердилося всього один раз - остання володарка каменя, ексцентрична та надзвичайно багата пані Евелін Уолш Маклін мала дуже важку долю та її переслідували нещастя.

Хто був власником діаманта

Першим власником Алмаза Хоупа став король Людовик XIV в 1669 році. Камінь огранили у форму серця та отримали діамант вагою в 69 каратів. Тоді йому дали назву "Алмаз Корони".

Камінь успадкував правнук та наступник Короля-Сонця, Людовика XV, який наказав виготовити для нього розкішну оправу. Обидва королі правили довго та щасливо, тому можна казати, що прокляття їх оминуло.

У 1792 році коштовності французької королівської сім'ї були викрадені. Було припущено, що алмаз поїхав до Іспанії, бо на картини Гойї, яка була написана в 1799 році, серед коштовностей королеви Луїзи був великий камінь синього кольору.

Далі діамант з'явився у Лондоні - в першій половині ХІХ століття. Існує припущення, що камінь певний час був в Амстердамі, де получив нову огранку і розмір - 45,52 карати.

Згідно з легендою, син ювеліра викрав коштовність, а згодом наклав на себе руки. А його батько-майстер, помер від горя.

В 1830 році власником алмаза став лондонський банкір Генрі Філіп Хоуп. Саме йому діамант зобов'язаний новим ім'ям. Певний час діамант переходив в родині Хоуп як спадщина, аж поки не попав в руки Генрі Френсіса Хоупа.

Лорд Хоуп був марнотратником і мав намір продати камінь, щоб сплатити численні борги. Він навіть судився з іншими членами родини, щоб отримати дозвіл на продаж коштовності. І у 1901 році його продав, а кому - невідомо.

В 1909 році камінь знову "сплив" - торговець на ім'я Розенау придбав цей камінь та згодом продав його П'єру Картьє, одному з власників найвідомішої ювелірної фірми. До речі, існує припущення, що саме Картьє вигадав історію з "прокляттям".

Діамант Хоупа (Фото: Вікіпедія)

Для кого діамант став прокляттям насправді

Зовсім скоро діамант побачила та купила відома світська левиця з Вашингтону Евелін Уолш Маклін. Вона навіть заявила Картьє, що речі, які іншим приносять негаразди, їй приносять тільки удачу. Ювелір пішов на хитрість - він вмістив діамант в центр розкішного кольє та запропонував місис Маклін "вигуляти" його у світ. Трюк вдався і жінка купила цей діамант.

Евелін віднесла коштовність у церкву, де священник освятив кольє. Після цього вона вділа прикрасу і дуже довго не знімала. Кажуть, що в неї вийшов навіть скандал з лікарями, які наполягали на тому, щоб зняти кольє для проведення хірургічної операції.

Місис Маклін була екстравагантна леді, тому носила всі свої коштовності одночасно - особливо на різні події та прийоми, які бували доволі часто. І у рідкі моменти, коли діамант Хоупа не прикрашав її груди, вона зберігала його за задньою панеллю настільного радіоприймача.

Ще говорили, що цей діамант місис Маклін надівала на шию своєму красеневі датському догу Майку, а навіть давала погратися своєму маленькому синові Джоку - "зубки поточити".

Однак володарку діаманта переслідували нещастя. Її шлюб з чоловіком-п'яничкою закінчився розлученням, а пізніше чоловік помер у психіатричній лікарні. Брат Евелін помер передчасно, а незабаром її старший син, якому було всього 9 років, попав під автомобіль.

Останнім ударом стала смерть єдиної доньки у віці 25 років - від передозування ліків. Це трапилося в 1946 році.

Трагедія настільки підкосила місис Маклін, що вона померла за рік від запалення легень у віці 69 років. Її онука, Евелін Маклін, померла у 25 років - в 1967 році. Всі свої коштовності місис Маклін залишила онукам і їм довелося їх продати, щоб покрити борги.

Де зараз алмаз Хоупа

В 1949 році ювелір Гаррі Уїнстон купив всі прикраси Евелін і навіть виставляв деякий час алмаз Хоупа на загальний огляд, збираючи цим гроші на добродійність. А у 1958 році він віддав камінь, який мав славу "проклятого" в Смітсонівський інститут.

Зараз діамант Хоупа є частиною експозиції Смітсонівського національного музею природної історії у Вашингтоні, округ Колумбія.