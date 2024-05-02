Цю молитву треба прочитати у Чистий четвер, щоб бути здоровим цілий рік

Як читати молитву у Чистий четвер

У Чистий четвер віряни відзначають пам'ять останньої тайної вечері Ісуса Христа з апостолами, коли Спаситель омив ноги своїм учням і продемонстрував приклад братської любові та смиренності.

У цей же день було встановлено обряд євхаристії - Святе Причастя (коли віруючі куштують вино й хліб, які символізують Тіло і Кров Ісуса Христа).

Від Чистого четверга і до неділі - Великодня - у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.

У цей час віряни відвідують храми для богослужінь, а також моляться вдома (молитва на Чистий четвер може бути як загальною, так і індивідуальною - залежно від умов та можливостей).

Вважається що молитва, прочитана у Пасхальний четвер, має особливу силу. Читати її слід при запалених церковних свічках і від щирого серця - бажаючи повністю змінити себе та свою долю.

Текст молитви у Чистий четвер

Для очищення від скверни й наповнення душі та тіла благословенням, під час молитви у Чистий четвер прийнято символічно обмивати себе водою промовляючи такі слова:

Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, четвер, чистим будь. Очисти мене, раба Божого, від усякого зла, від образи, від непослуху, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок в ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь.

Дехто вважає, що найкраще у Чистий четвер молитися до ікони "Таємна Вечеря" й просити про прощення гріхів. У цьому допоможе така особлива молитва:

Вечері Твоєї тайної днесь, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але, як розбійник, ісповідаюся Тобі: Пом'яни мене, Господи, у Царстві Твоїм. Та не в суд і не в осуд буде мені причастя Святих Твоїх Таїн, Господи, але на зцілення душі та тіла. Амінь.

Крім того, пропонуємо вашій увазі молитву Страсного четверга, опубліковану в молитовнику 1887 року. Вона підкаже, про що саме просити та за що дякувати Богові напередодні Великодня.

Боже мій! Яка велика Твоя любов до людей, Ти полюбив нас аж до смерті! Ти так багато страждав через нас і за нас на землі, але коли прийшла година відійти до слави Отця Твого, Ти захотів залишитися серед нас і під таємничим образом хліба Ти дав нам Твоє Пресвяте Тіло і Кров, щоб вона тугу нашу і спрагу втамувала.

О мій найдорожчий Ісусе! З вдячністю схиляю коліна перед Тобою і, поклоняючись Твоїй доброті, благаю Тебе, сподоби моє серце прийняти цей ангельський хліб! Допоможи мені заслужити щастя участі в цій святій вечері, на яку Ти покликав Своїх учнів, і навчи мене наслідувати цю любов і смирення, яких Ти дав нам такий великий приклад.

Ісусе, до ніг апостолів схилившись, захисти душу мою від усякої пихи й гордості; придуши в мені будь-яке бажання шукати собі першість серед людей.

Нехай пам'ять про Твоє приниження зітре в моєму серці хибне уявлення про мою вищість над іншими і нехай заохотить мене служити не лише моїм батькам, яким я маю служити любов'ю та повагою, але й кожному, хто потребує мого служіння. Не дозволь мені, мій Ісусе, відійти від бідних і знехтувати тими, чиї ноги Ти обмив сьогодні в особі Своїх учнів; але дозволь мені стати перед людьми з таким лагідним і смиренним серцем, щоб ніхто не вагався постукати до нього, і всі прибігали до нього з довірою, і я сам (а), щоб я не боявся ніякого приниження, коли в ім'я Твоє вимагатиметься цього від мене.