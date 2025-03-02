Цю кашу потрібно їсти всім літнім людям: вона знижує цукор і зміцнює серце

Вівсянка не лише забезпечує організм необхідними поживними речовинами, а й допомагає контролювати рівень глюкози та зміцнювати серцево-судинну систему.

Чому вівсянка корисна для людей похилого віку?

Допомагає знизити рівень цукру в крові

Вівсянка містить розчинну клітковину - бета-глюкан, яка сповільнює засвоєння вуглеводів і запобігає різким стрибкам глюкози. Це особливо важливо для людей із діабетом або переддіабетичним станом. Регулярне вживання вівсянки допомагає знизити рівень цукру в крові та покращити чутливість до інсуліну.

Зміцнює серце і судини

Клітковина у вівсянці сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL), що зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Крім того, вівсянка містить антиоксиданти авенантраміди, які мають протизапальну дію і захищають судини від пошкоджень.

Покращує роботу травної системи

Вівсянка містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину, яка сприяє здоровій роботі кишківника. Це допомагає уникнути закрепів, які часто турбують літніх людей.

Зміцнює імунітет

Бета-глюкани, що містяться у вівсянці, підтримують імунну систему, допомагаючи організму ефективніше боротися з інфекціями.

Додає енергії і покращує настрій

Вівсянка є джерелом повільних вуглеводів, які забезпечують стабільний рівень енергії протягом дня. До того ж, вона містить триптофан - амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну, що допомагає боротися зі стресом і покращує настрій.

Як правильно вживати вівсянку?

Найкраще готувати вівсянку на воді або молоці з низьким вмістом жиру, без додавання цукру. Для покращення смаку можна додати ягоди, горіхи або ложку меду. Також корисно поєднувати вівсянку з насінням льону або чіа, які додадуть страві ще більше корисних речовин.