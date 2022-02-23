Цыпленок табака на сковороде: как быстро и просто приготовить деликатес

Цыпленок тапака (табака) - популярное блюдо турецкой и грузинской кухонь. По сути это целая курица, с чесноком, перцем и пряностями, приготовленная в местной разновидности сковороды с крышкой (тапаке).
Как приготовить вкусную курочку без особых усилий рассказала известный блогер Alina FooDee.
Разрежьте грудку цыпленка по центру и немного его распластайте, чтобы она была более плоской.
Посолите по вкусу и полейте лимонным соком с обеих сторон. Оставьте цыпленка мариноваться минимум на 30 минут.
Мелко нарежьте 5 зубчиков чеснока. Мелко нарежьте небольшой пучок кинзы.
Для соуса смешайте кинзу, аджику и томатный сок. Посолите по вкусу.
Цыпленка обжарьте на топленом сливочном масле под прессом 12 минут с каждой стороны на среднем огне. Когда цыпленок готов, уберите пресс.
Посыпьте чесноком и обжарьте с каждой стороны еще по 1 минуте, чтобы чеснок потерял свою горечь, а цыпленок пропитался ароматами чеснока.
Готового цыпленка переложите на блюдо и смажьте соусом с обеих сторон.
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