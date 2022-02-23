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Цыпленок табака на сковороде: как быстро и просто приготовить деликатес

Автор: Светлана Мащенко

Цыпленок тапака (табака) - популярное блюдо турецкой и грузинской кухонь. По сути это целая курица, с чесноком, перцем и пряностями, приготовленная в местной разновидности сковороды с крышкой (тапаке).

Как приготовить вкусную курочку без особых усилий рассказала известный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Цыпленок - 1 шт. (около 1 кг)
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Чеснок - 3-5 зубчиков
  • Топленое сливочное масло - 2-3 ст. л.
  • Для соуса: кинза - небольшой пучок, томатный сок - 3-5 ст. л., аджика - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление блюда

Разрежьте грудку цыпленка по центру и немного его распластайте, чтобы она была более плоской.

Посолите по вкусу и полейте лимонным соком с обеих сторон. Оставьте цыпленка мариноваться минимум на 30 минут.

Мелко нарежьте 5 зубчиков чеснока. Мелко нарежьте небольшой пучок кинзы.

Для соуса смешайте кинзу, аджику и томатный сок. Посолите по вкусу.

Цыпленка обжарьте на топленом сливочном масле под прессом 12 минут с каждой стороны на среднем огне. Когда цыпленок готов, уберите пресс.

Посыпьте чесноком и обжарьте с каждой стороны еще по 1 минуте, чтобы чеснок потерял свою горечь, а цыпленок пропитался ароматами чеснока.

Готового цыпленка переложите на блюдо и смажьте соусом с обеих сторон.

Ранее мы писали, какие ошибки делают многие при приготовлении куриного бульона.

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