Ця звичка завдає стільки ж шкоди, як й 100 сигарет: від чого потрібно відмовитися негайно

За словами медиків, курець кальяну вдихає в 30-40 разів більше диму, ніж курець сигарети. Смако-ароматичні домішки суміші для кальяну також покликані полегшити вдихання більшої кількості диму.

Одна година куріння кальяну має таку ж шкоду для організму людини, як 100 викурених сигарет.

Кальян - це тютюновий виріб, який містить нікотин. Тривале вживання кальяну вважають прямо пов'язаним з нікотиновою залежністю, що може стати причиною вживання тютюнових виробів одночасно.

Українцям нагадують, що безпечного куріння не існує. Зазначається, що куріння кальяну в приміщенні - найпоширеніше порушення антитютюнового закону. І таке куріння принесе шкоду не тільки тим, хто курить, а й всім, хто знаходиться поруч.

Як зазначає терапевт та кардіолог Богдан Авраменко, куріння кальяну зараз дуже популярна розвага у молоді. І це становить загрозу та небезпеку з кардіологічної точки зору в майбутньому.

"В кальяні кількість продуктів горіння та монооксиду вуглецю в рази більша ніж у звичайній сигареті. В результаті, чим більше куриш, тим гірше не тільки для серця, а й для легень. Тому що розвиток раку легень, ротоглотки та стравоходу значно вищий", - підкреслює лікар.

При курінні кальяну у повітря виділяються різноманітні хімічні речовини, зокрема, поліциклічні вуглеводні, що є канцерогенами, чадний газ, тверді часточки, що можуть становити серйозні загрози для людей навколо.