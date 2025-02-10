Ця звичка після обіду покращує настрій та обмін речовин

Їжа у великій кількості може викликати відчуття дискомфорту від ситості. Тому варто вийти на коротку прогулянку, яка буде лише покращувати травлення.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про точний час, який потрібно проходити.

Скільки часу ходити

Дослідження виявили, що 15-хвилинна прогулянка після обіду може регулювати рівень цукру в крові та покращити травлення. Це також може покращити ваш настрій і зарядити енергією.

Якщо після обіду ви відчуваєте сильну важкість, то варто вийти на прогулянку.

" Є китайське прислів’я, яке говорить: «Якщо ви зробите 100 кроків після кожного прийому їжі, ви проживете до 99", - сказав тренер Девід Чесворт,

Чим корисні прогулянки після обіду

Допомагають контролювати рівень цукру в крові

Прогулянки слід проводити після кожного прийому їжі, особливо після з'їдання продуктів з високим вмістом вуглеводів, наприклад, хліба, картоплі та рису.

Після ситної їжі прогулянка може знизити рівень глюкози на 12%.

Покращують обмін речовин

Під час травлення метаболізм проходить через термічний ефект їжі. Іншими словами, метаболізм дещо посилюється під час травлення. Так само він посилюється під час неквапливої ​​прогулянки.

Під час неквапливої ​​прогулянки, яку можна поєднати з улюбленою музикою, тіло подбає про решту, ніби дякуючи за активний запуск процесу метаболізму.

Підвищують настрій

Подібно до того, як інші фізичні навантаження можуть підвищити ваші ендорфіни, це може зробити проста прогулянка після обіду.

На початку більшості буде важко ввести звичку прогулюватись після прийому їжі. Однак, це дуже корисно для здоров'я і швидко можна буде побачити вже перші переваги. Тоді ви будете з нетерпінням чекати прогулянки після обіду майже так само, як і самої вечері.

Ось деякі поради, які допоможуть зробити регулярну ходьбу приємною формою фізичної активності:

змінювати місце, де ви ходите

вигулювати собаку

гуляти з друзями