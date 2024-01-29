Ця щоденна звичка підвищує ризик розвитку хвороб серця та раку
Малорухливий спосіб життя часто є причиною підвищення ризиків розвитку серцево-судинних, деяких онкологічних хвороб, психічних і метаболічних розладів, захворювань опорно-рухового апарату. Однак хороша новина полягає в тому, що з цю звичку можна побороти.
Як це зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОЗ.
Скільки активності достатньо для здоров'я
"Якщо ви проводите шість-вісім чи навіть більше годин на день, сидячи або лежачи, а ввечері замість прогулянки обираєте лежання перед телевізором чи з книжкою - ваша активність недостатня", - заявляють у МОЗ.
Яка фізична активність є достатньою
Для дітей та підлітків віком 5-17 років. Фізична активність повинна бути щонайменше година на день помірної чи високої інтенсивності. Варто віддавати перевагу аеробним вправам високої інтенсивності, тим, що зміцнюють м'язи та кістки. Частота - щонайменше тричі на тиждень.
Для дорослих у віці 18-64 років. Щонайменше 150-300 хвилин аеробної фізичної активності помірної інтенсивності чи 75-150 хвилин аеробної фізичної активності високої інтенсивності щотижня буде достатньо. Вправи на зміцнення м'язів не будуть зайвими також.
Для людей, старших за 65 років. Щонайменше 150-300 хвилин помірної аеробної активності чи щонайменше 75-150 хвилин активності високої інтенсивності на тиждень. Не варто ігнорувати вправи для зміцнення м'язів і фізичну активність на покращення координації рухів двічі-тричі на тиждень.
У чому користь фізичної активності
Достатня кількість руху попереджає появу надлишкової ваги, знижує ризик розвитку хронічних захворювань і передчасної смерті.
Крім того, рух впливає й на ментальне здоров'я. Додавши у своє життя спорт, ви зменшите тривожність, інтелектуальні здібності та якість сну покращаться.
Однак сучасний ритм життя не завжди дозволяє виділити на спорт годину в день, тому ставати більш рухливими можна й у побуті. Ось кілька порад, як цього досягнути:
- використовуйте сходи замість ліфта
- якщо їдете громадським транспортом, вийдіть на одну зупинку раніше, а решту шляху пройдіть пішки
- за можливості обідайте поза офісом: буде можливість прогулятися на свіжому повітрі
- якщо треба уточнити щось у колег, зайдіть до них замість писати електронні листи
- сидячи довго за комп'ютером, робіть невеличкі перерви, щоби розім'ятися
- якщо говорите телефоном, не сидіть, пройдіться
"Змінити малорухливий спосіб життя ніколи не пізно. Якщо ви тільки починаєте ставати більш активними, нехай ваші перші кроки будуть помірними: підвищуйте фізичні навантаження поступово, а краще перед початком нового життя порадитися з лікарем", - наголошують фахівці.
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