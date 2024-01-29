Ця щоденна звичка підвищує ризик розвитку хвороб серця та раку

Малорухливий спосіб життя часто є причиною підвищення ризиків розвитку серцево-судинних, деяких онкологічних хвороб, психічних і метаболічних розладів, захворювань опорно-рухового апарату. Однак хороша новина полягає в тому, що з цю звичку можна побороти.

Як це зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОЗ.

Скільки активності достатньо для здоров'я

"Якщо ви проводите шість-вісім чи навіть більше годин на день, сидячи або лежачи, а ввечері замість прогулянки обираєте лежання перед телевізором чи з книжкою - ваша активність недостатня", - заявляють у МОЗ.

Яка фізична активність є достатньою

Для дітей та підлітків віком 5-17 років. Фізична активність повинна бути щонайменше година на день помірної чи високої інтенсивності. Варто віддавати перевагу аеробним вправам високої інтенсивності, тим, що зміцнюють м'язи та кістки. Частота - щонайменше тричі на тиждень.

Для дорослих у віці 18-64 років. Щонайменше 150-300 хвилин аеробної фізичної активності помірної інтенсивності чи 75-150 хвилин аеробної фізичної активності високої інтенсивності щотижня буде достатньо. Вправи на зміцнення м'язів не будуть зайвими також.

Для людей, старших за 65 років. Щонайменше 150-300 хвилин помірної аеробної активності чи щонайменше 75-150 хвилин активності високої інтенсивності на тиждень. Не варто ігнорувати вправи для зміцнення м'язів і фізичну активність на покращення координації рухів двічі-тричі на тиждень.

У чому користь фізичної активності

Достатня кількість руху попереджає появу надлишкової ваги, знижує ризик розвитку хронічних захворювань і передчасної смерті.

Крім того, рух впливає й на ментальне здоров'я. Додавши у своє життя спорт, ви зменшите тривожність, інтелектуальні здібності та якість сну покращаться.

Однак сучасний ритм життя не завжди дозволяє виділити на спорт годину в день, тому ставати більш рухливими можна й у побуті. Ось кілька порад, як цього досягнути:

використовуйте сходи замість ліфта

якщо їдете громадським транспортом, вийдіть на одну зупинку раніше, а решту шляху пройдіть пішки

за можливості обідайте поза офісом: буде можливість прогулятися на свіжому повітрі

якщо треба уточнити щось у колег, зайдіть до них замість писати електронні листи

сидячи довго за комп'ютером, робіть невеличкі перерви, щоби розім'ятися

якщо говорите телефоном, не сидіть, пройдіться

"Змінити малорухливий спосіб життя ніколи не пізно. Якщо ви тільки починаєте ставати більш активними, нехай ваші перші кроки будуть помірними: підвищуйте фізичні навантаження поступово, а краще перед початком нового життя порадитися з лікарем", - наголошують фахівці.