"Ця залежність виникає не одразу". Лікар назвав нову психологічну проблему українців

Через російську воєнну агресію багато українців стали свідками вибухів та інших травматичних подій. Це провокує у частини населення нову психологічну проблему - адреналінову залежність від вибухів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психіатра Євгена Скрипника у Facebook.
"Адреналінова залежність від вибухів - нова психологічна проблема українців. Як не парадоксально, але багато людей відчувають страх та задоволення від вибухів, одночасно відчуття дискомфорту та бажання відчуття страху від голосних вибухів", - каже лікар.
Він додає, що у такому випадку людина лякається і намагається знову пережити страх та жах від обстрілів.
"Адреналінова залежність не виникає одразу, спочатку людина уникає вибухів, але поступово навіть чекає їх, щоб пережити знову", - говорить психіатр.
"Наслідком адреналінової залежності є те, що люди можуть йти, їхати свідомо туди, де є загроза обстрілів, створювати конфліктні ситуації, які будуть провокувати викиди адреналіну, щоб компенсувати нестачу адреналіну, робити несвідомо ризиковані дії тощо", - пояснює Скрипник.
Надалі адреналінова залежність від вибухів призводить до дратівливості, порушення сну, тривожних та депресивних розладів тощо.
"Ви самостійно можете собі допомогти, це в першу чергу регулярне спілкування з близькими, повернути себе тут і зараз, тобто займатися буденними справами, знайти цікаві хобі, займатися спортом, регулярно робити зарядку і робити вправу на письмо - записувати кожного дня 20 хвилин те, що вас хвилює. А якщо нічого не хвилює - то просто, що трапилось за день", - радить лікар.
Якщо перелічені методи не допомагають, то зверніться за психологічною допомогою.
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