Ця закуска "задобрить" Зеленого Дракона: простий та дуже смачний рецепт рулетиків з риби та огірка

Готуємо новорічну закуску

Для того, аби зробити легкі та смачні рулетики, вам знадобляться такі інгредієнти:

3 огірки

150 грамів слабосолоної сьомги

50 грамів вершкового сиру

пучок зелені.

Почнемо приготування. Вам не доведеться витрачати чимало часу, тому таку закуску можна готувати безпосередньо перед подачею на стіл.

Спочатку помийте огірки, наріжте їх тонкими слайсами. Для цього гарно підійде гостра овочечистка. Слайси мають бути довгими та рівними. Потім розкладіть їх на харчовій плівці. Аби прибрати зайву вологу, промокніть огірки паперовими серветками, так вони трохи підсушаться на не розповзуться.

Рецепт закуски на новий рік (скріншот)

На викладені рівним шаром слайси огірків викладайте шматочки риби. Потім змажте сьомгу вершковим сиром, додайте трохи зелені.

Що приготувати на Новий рік (скріншот)

Починайте формувати рулет. Обережно скручуйте огірки з начинкою. У цьому вам допоможе харчова плівка, на яку ви викладали продукти.

Після того, як ви сформуєте рулетик, вставте шпажки та нарізайте готову страву порційними шматочками. Така закуска вразить гостей, адже вона не тільки смачна, а ще й сподобається тим, хто втомився від звичайних канапок.

Готові рулети з огірка та риби (скріншот)

Окрім цього, зелений огірок точно допоможе вам прикликати удачу, яку у 2024 році приноситиме Дракон.