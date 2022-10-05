Ця їжа максимально захистить ваш організм від радіації: список продуктів та страв

Харчування може мати непряму протирадіаційну дію (підвищувати стійкість організму до радіації) та пряму протирадіаційну дію (знижувати дозу внутрішнього опромінення).

За словами нутриціолога, їжа може захищати та механізми цього захисту можуть бути різними.

Які продукти потрібні під час радіації

Наприклад, радіопротектори - це продукти, які не впливають на накопичення радіоактивних речовин, проте зменшують їхню шкідливу дію.

Що до них відноситься:

антиоксиданти - токофероли (природний вітамін Е - паростки пшениці, в капсулах),

вітамін С у підвищених дозах (таблетки, шипшина, смородина),

вітамін А (печінка тріски, яловича/куряча печінка, капсули),

каротиноїди (морква, помідори, томатна паста),

селен (цибуля, часник, сало),

поліфеноли (кверцетин - настій цибулиння, гречка),

рутин, катехіни (зелений та чорний чай).

Також існують блокатори надходження, що зв'язують радіонукліди в системі травлення.

Це рослинні полімери – різні види харчових волокон (клітковина, целюлоза, пектин, лігнін, альгінати).

Нерозчинна клітковина (пшеничні та житні висівки), лігнани (насіння льону та мелений сезам) прискорюють рух кишкового вмісту по кишечнику, сприяють жовчовиділенню та зв'язуванню жовчю шкідливих речовин.

Які продукти до них належать:

Пектини (яблука печені, буряк варений, буряковий жмих, шкірка лимона та апельсина, смородина, жито, ячмінь, рис нешліфований), фітати (горох, квасоля),

альгінати (морська капуста та агар-агар) пов'язують. Це також можуть бути соки з м'якоттю (морквяний, овочевий, вишневий).

Також дуже корисні в цьому випадку цукати зі шкурок лимона і апельсина, перетерта смородина з цукром, агар-агар, суха морська капуста або в консервах, сушені яблука, пастила, мармелад, сушені пластинки буряків, моркви.

Сушені яблука дуже корисні при радіації (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Блокатори накопичення – це продукти, які зменшують накопичення радіонуклідів в організмі, у певних органах, наприклад, кістках та щитовидній залозі.

Це хімічні аналоги радіонуклідів, які надходять до організму при радіаційному забрудненні.

Хімічним аналогом радіоізотопів цезію є калій, стронцію – кальцій, йоду – стабільний йод. Тому таблетки кальцію глюконату та йодиду калію (або 5% спиртового йоду) – це прості та ефективні засоби.

Запам'ятайте, їх не можна просто так приймати для профілактики. Тільки за потреби. Бажано мати упаковку.

Декорпоранти утворюють із радіоактивними речовинами комплексні сполуки, які легко виводяться з організму.

Це багаті на білки продукти, потогінні та легкі сечогінні чаї, адаптогени – лимонник, женьшень, ехінацея).

З білків важливі сірковмісні амінокислоти - L-цистеїн (у жовтках яєць, яйцях).

Які продукти є під час радіації (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Які страви потрібно їсти під час радіації

Кисіль з пектином. У киплячу воду додати розведений у воді картопляний крохмаль і порошок пектину, довести до кипіння, зняти з вогню, додати пюре, яблучний сік або настій шипшини.

Желе з пектином та агар-агаром. У яблучний сік або ягідний морс покласти пектин та агар-агар. Зачекати, коли розчиниться, довести до кипіння, розлити у формочки.

Гречана каша з висівками

У гречану кашу при варінні покласти суміш мелених пшеничних, вівсяних та житніх висівок. Посоліть йодованою сіллю наприкінці приготування страви. Вживати з пюре з вареного буряка.



Бурий рис з квасолею та висівками

Те саме, що й у попередньому рецепті (додаємо висівки під час варіння рису).