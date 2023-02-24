Ця їжа і вітаміни допоможуть зміцнити імунітет. Вони дійсно працюють

Чому правильне харчування вкрай важливе

За словами експертки, один з ключових факторів, що впливає на імунітет - харчування. Дослідження показують, що включення в раціон продуктів з високим вмістом антиоксидантів, таких як фрукти та овочі, може сприяти зміцненню імунної системи.

Деякі дослідження також доводять, що окремі продукти мають протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі та зміцнити імунну систему.

Наприклад, включення в раціон їжі з високим вмістом омега-3 жирних кислот, таких як лосось та авокадо, може допомогти вашому здоров’ю.

Які продукти і вітаміни допоможуть

Щоб підтримати імунітет, слід звернути увагу на продукти, що містять багато вітамінів та мінералів, необхідних для нормального функціонування організму. До них відносяться:

Часник - він містить аліцин, який допомагає боротися з бактеріями та вірусами.

Імбир - містить антиоксиданти, які допомагають боротися з запаленням та зміцнюють імунну систему.

Продукти з високим вмістом цинку - такі як гречка, квасоля, насіння гарбуза та інші, можуть допомогти запобігти захворюванням.

Ферментовані продукти - такі як квашена капуста та йогурт, містять корисні бактерії, які допомагають зберегти рівень корисних бактерій у шлунку, що допомагає підтримувати здоров'я імунної системи.

Вітамін D - є важливим для підтримки імунітету, оскільки він допомагає регулювати функції імунної системи, міститься у яйцях, грибах, рибі та молоці.

Фізична активність дуже важлива

У додаток до харчування, регулярна фізична активність також необхідна для підтримки організму.

Наприклад, дослідження, опубліковане в 2019 році, показало, що аеробна активність, така як ходьба або біг, може підвищувати кількість білих кров'яних тілець, які грають важливу роль у боротьбі з інфекціями.

Крім того, інше дослідження виявило, що фізична активність може сприяти підвищенню рівня антиоксидантів в організмі, які допомагають зменшити запалення та покращити імунну відповідь.

"Спорт може мати як позитивний, так і негативний вплив на імунну систему та рівень кортизолу (гормон стресу) в організмі людини. Негативний вплив спорту може виникати у разі, коли людина перетренується. Короткочасне підвищення рівня кортизолу під час тренування має позитивний вплив на здоров'я та сприяє зростанню та розвитку м'язової маси.

Проте, якщо рівень кортизолу залишається підвищеним на тривалий час, це може призвести до супресії імунної системи та збільшення ризику захворювання.. Тому, перед початком занять, важливо проконсультуватися з лікарем або тренером", - зазначає тренерка.

Не забувайте про здоровий сон

Також сон грає важливу роль у підтримці імунітету людини. При недостатній кількості сну відбувається зниження кількості клітин імунної системи, таких як лейкоцити та нейтрофіли.

Це може зробити організм вразливим до інфекцій та захворювань. Отже, щоб підтримати організм, важливо отримувати достатню кількість якісного сну. Для дорослих рекомендується спати від 7 до 9 годин на добу.

Пам'ятайте, що піклуючись про своє здоров’я та тіло, ви підвищуєте не тільки загальну якість життя, а й уникаєте потенційної можливості захворіти. Правильне харчування, спорт та сон допоможуть вам залишатись здоровими та повними сил і енергії.