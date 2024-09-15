Ця вправа для живота є найкращою. Зробіть його, якщо хочете справді схуднути в талії

Чимало жінок хочуть схуднути. Звісно, не треба забувати, що основне - це правильне харчування та створення дефіциту калорій.

Яка вправа найефективніша для схуднення в животі та талії - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Яка вправа спалить жир на животі

Планка - одна з найкращих вправ для живота. Всупереч поширеній думці, вона зміцнює і витончує не тільки центральну частину тулуба, але і все тіло. Найкращі результати досягаються при щоденному виконанні.

Крім глибоких м'язів тулуба і спини, планка також тренує груди, плечі, біцепси і трицепси і ноги. Тому планки з’являються майже у всіх видах тренувань, починаючи від тренінгу і закінчуючи балетом.

Ба більше, планка, виконана спереду та збоку, має багато варіантів, оскільки її можна модифікувати десятками способів.

Кожен з них додатковий виклик для організму. Планка також може бути основною темою цілої серії вправ. Як тренувальна база дозволяє спалити найбільшу кількість калорій і швидко стоншити талію, скинувши зайву вагу.

Зміцнення основних м’язів також забезпечує інші позитивні ефекти. Оскільки вони стимулюють рух усього тіла, ви можете покращити свої спортивні результати, легше уникнути травм і полегшити повсякденну діяльність. Це також спосіб боротьби з постійним болем, зокрема: спини, який викликаний відсутністю адекватних фізичних навантажень.

Як правильно робити планку?

Планка - це проста вправа, і вся її сила полягає в її правильному виконанні. У класичному варіанті (спереду) це просто опора на руки, можливо, передпліччя і пальці ніг при збереженні природного вигину хребта. Те, як ми спираємося передньою частиною тіла на землю, залежить від нашої форми та сили.

Ось так правильно робити планку (фото: pixabay.com)

Щоб правильно виконати планку, перш за все переконайтеся, що ваші руки знаходяться прямо під плечима. Ви також можете зробити класичну планку на передпліччях.

При зміні цього положення втягніть лопатки, втягніть живіт, максимально напружте сідниці і розташуйте таз так, щоб тулуб і ноги утворювали пряму лінію. Таке положення тіла захищає ваш хребет і допомагає більшою мірою задіяти м’язи сідниць. Завдяки цьому ви зміцните не тільки живіт, але і задню частину тіла.

Бічна планка - це варіант планки з боковою опорою на кисть або передпліччя (і лікоть) і боковим краєм стоп разом. В ізометричному варіанті вправи корпус слід тримати в одній лінії. Бічні вправи також можна зробити з полегшенням позиціонування ніг.