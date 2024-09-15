Это упражнение для живота самое лучшее. Сделайте его, если хотите действительно похудеть в талии

Многие женщины хотят похудеть. Конечно, не нужно забывать, что основное - это правильное питание и создание дефицита калорий.

Какое упражнение самое эффективное для похудения в животе и талии - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Какое упражнение сожжет жир на животе

Планка - одно из лучших упражнений для живота. Вопреки расхожему мнению, она укрепляет и утончает не только центральную часть туловища, но и все тело. Лучшие результаты достигаются при ежедневном исполнении.

Помимо глубоких мышц туловища и спины, планка также тренирует грудь, плечи, бицепсы и трицепсы и ноги. Потому планки встречаются практически во всех видах тренировок, начиная от тренинга и заканчивая балетом.

Более того, планка, выполненная спереди и сбоку, имеет много вариантов, поскольку ее можно модифицировать десятками способов.

Каждый из них является дополнительным вызовом для организма. Планка также может являться основной темой целой серии упражнений. Как тренировочная база позволяет сжечь наибольшее количество калорий и быстро утончить талию, сбросив лишний вес.

Укрепление основных мышц также обеспечивает другие положительные эффекты. Поскольку они стимулируют движение всего тела, вы можете улучшить свои спортивные результаты, легче уйти от травм и облегчить повседневную деятельность. Это также способ борьбы с постоянной болью, в частности: спины, вызванной отсутствием адекватных физических нагрузок.

Как правильно делать планку?

Планка - это простое упражнение, и вся ее сила заключается в ее правильном выполнении. В классическом варианте (спереди) это просто опора на руки, возможно предплечье и пальцы ног при сохранении естественного изгиба позвоночника. То, как мы опираемся на переднюю часть тела на землю, зависит от нашей формы и силы.

Вот так правильно делать планку (фото: pixabay.com)

Чтобы правильно выполнить планку, прежде всего, убедитесь, что ваши руки находятся прямо под плечами. Вы также можете сделать классическую планку на предплечьях.

При изменении этого положения втяните лопатки, втяните живот, максимально напрягите ягодицы и расположите таз так, чтобы туловище и ноги образовывали прямую линию. Такое положение тела защищает ваш позвоночник и помогает в большей степени задействовать ягодичные мышцы. Благодаря этому вы укрепите не только живот, но и заднюю часть тела.

Боковая планка - это вариант планки с боковой опорой на кисть или предплечье (и локоть) и боковым краем стоп вместе. В изометрическом варианте упражнения корпус следует держать на одной линии. Боковые упражнения можно также сделать с облегчением позиционирования ног.