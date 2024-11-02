"Ця війна не на рік, не на два": зірка українського кіно озвучив чесну думку про майбутнє

За словами актора, в нашій країні нібито є проблема. І це - відсутність "правильної української пропаганди".

"Росія зараз на війну кидає всі ресурси, зокрема мільярди виділила на кінопродукцію. Знімають багато агітаційних фільмів на воєнну тематику, вони розуміють, як працювати з умами", - вважає Гнатовський.

Також Олексій зазначив, що нині потрібно знімати нові фільми. Вони потрібні для тих, хто живе у певній "бульбашці", в якій немає війни. Стрічки мають повертати таких людей до реальності.

"Кожен із нас перебуває у своїй бульбашці. У моїй - тільки війна, тобто в мене частина сім'ї, друзі зараз воюють. Я, на жаль, залишаюся тут, у тилу. У мене з цього приводу є свої переживання і страждання. Я живу війною", - пояснив актор.

Олексій Гнатковський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Є люди, в бульбашці яких немає війни, і от для них потрібно знімати такі фільми, повертати до цього. А є ті, хто з цього процесу не виходив, і їм потрібно піти на виставу, просто посміятися, висміяти свій стрес", - додав він.

На думку Гнатовського, ми не маємо програти ментально. Адже якщо це станеться, то "сенсу в цих територіях нема". І тому, вважає артист, потрібно пам'ятати про війну. Адже вона, як зазначив Олексій, може тривати довго.

"Нам треба виховувати наступні покоління, бо ця війна не на рік, не на два - на покоління. Тому потрібно знімати такі фільми, навіть шлак, тому що на цьому шлаку режисери-початківці набивають руку. Це теж чесно. Тільки б хотів, щоб дурниці знімалися за власний рахунок, а не державний", - заявив Олексій.