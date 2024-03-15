Ця українська монета принесе вам 50 тисяч: як вона виглядає (фото)

У чому особливість монети

Мало хто знає, але у минулому розглядався варіант того, щоб люди мали не тільки 5, 10, 25 та 50 копійок, а ще й 15. У 1992 році на Луганському заводі відчеканили пробні варіанти, але в обіг вони так і не потрапили.

Монета за 50 тисяч (фото: violity.com)

Усі монети номіналом 15 копійок не мали "вийти" з заводу, але якимось чином деякі екземпляри усе ж потрапили до колекцій. Скільки усього таких монет залишилося - загадка. Тому усі 15 копійок, особливо якщо вони у гарному стані, неймовірно цінуються.

Монета 15 копійок - вартість (фото: violity.com)

Власник цієї монети, продавець з Києва, розповів, що цей екземпляр виготовлено з латуні, він немагнітний. Його 15 копійок непогано збереглися, хоча й мають деякі візуальні дефекти. Втім, вони не вплинули на вартість монети.

Свій лот продавець оцінив у 50 тисяч гривень. І якщо монета зацікавить нумізматів, її вартість може збільшитися.

Скільки коштують 15 копійок 1992 року (скріншот)

У коментарях колекціонери хвалили лот й зазначили, що він дійсно рідкісний та цінний.