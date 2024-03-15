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Ця українська монета принесе вам 50 тисяч: як вона виглядає (фото)

У чому особливість монети (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Українські монети, які навіть не потрапили в обіг, нерідко "гуляють" колекціями нумізматів, а також з'являються на аукціонах. І вони можуть принести чимало коштів, як-от 15 копійок 1992 року.

Як виглядає рідкісна монета та скільки грошей можна отримати за такий лот, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

У чому особливість монети

Мало хто знає, але у минулому розглядався варіант того, щоб люди мали не тільки 5, 10, 25 та 50 копійок, а ще й 15. У 1992 році на Луганському заводі відчеканили пробні варіанти, але в обіг вони так і не потрапили.

Монета за 50 тисяч (фото: violity.com)

Усі монети номіналом 15 копійок не мали "вийти" з заводу, але якимось чином деякі екземпляри усе ж потрапили до колекцій. Скільки усього таких монет залишилося - загадка. Тому усі 15 копійок, особливо якщо вони у гарному стані, неймовірно цінуються.

Монета 15 копійок - вартість (фото: violity.com)

Власник цієї монети, продавець з Києва, розповів, що цей екземпляр виготовлено з латуні, він немагнітний. Його 15 копійок непогано збереглися, хоча й мають деякі візуальні дефекти. Втім, вони не вплинули на вартість монети.

Свій лот продавець оцінив у 50 тисяч гривень. І якщо монета зацікавить нумізматів, її вартість може збільшитися.

Скільки коштують 15 копійок 1992 року (скріншот)

У коментарях колекціонери хвалили лот й зазначили, що він дійсно рідкісний та цінний.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що така іграшка була майже у кожного, а нині вона коштує тисячі гривень.

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