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Як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди. Вас ніхто не зможе обдурити

Четвер 14 березня 2024 15:22
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Як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди. Вас ніхто не зможе обдурити Як зрозуміти, що гроші фальшиві (фото: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Україною досі "гуляють" фальшиві гроші. І навіть попри те, що рівень підроблення банкнот залишається низьким, натрапити на фейкову купюру може кожен. Член правління Асоціації приватних детективів України Руслан Болгов розповів, як швидко визначити, чи справжня купюра, без додаткових приладів та особливих навичок.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це експерт розповів в ефірі "Єдині новини".

Як відрізнити фальшиві гроші від справжніх

Перш за все, за словами експерта, варто перевірити купюру "класичним" способом. Просто візьміть банкноту та підніміть її вгору, до світла.

"Ми дивимося на небо і дивимося, що тут є водяний значок", - пояснив Болгов.

Він зазначив, що основні правила можна подивитися на сайті Нацбанку, але перевірити гроші на фальшивість можна ще й іншим способом.

"Для себе помітьте отаку річ. Мало хто це помічає, але отут (у верхній частині купюри) є незрозумілі символи. Якщо повернути, з іншої сторони також є такі незрозумілі символи. І якщо ви подивитися крізь оці символи на небо, то ви побачите, що вони з'єднуються в цифру - номінал тієї купюри, на яку ви дивитеся", - розповів експерт.

"Тобто якщо це буде друкована копія кустарного виробництва, зазвичай вони будуть трошки перекошені", - додав він.

Як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди. Вас ніхто не зможе обдурити

Як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди. Вас ніхто не зможе обдурити

Як розпізнати фальшиві купюри (скріншоти)

Ще один спосіб перевірити купюру великого номіналу - подивитися на стрічку, яка проходить банкнотою вертикально. Там ви теж можете побачити цифри: на 200 гривнях - 200, а на 500, відповідно, теж 500.

Як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди. Вас ніхто не зможе обдурити

Як зрозуміти, що гроші не фальшиві (скріншот)

"Дуже часто купюри підроблюють не для того, щоб їй передати десь на базарі. Зазвичай їх підробляють для того, щоб підробити термінали", - зазначив детектив.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що голова НБУ спростував чутки про відплив коштів з банків через закон про мобілізацію.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, якими матеріалами ніколи не варто ділитися у соцмережах, щоб не стати жертвою шахраїв.

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Національний банк України фальшивые деньги
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