Як розпізнати фальшиві гроші за дві секунди. Вас ніхто не зможе обдурити

Україною досі "гуляють" фальшиві гроші. І навіть попри те, що рівень підроблення банкнот залишається низьким, натрапити на фейкову купюру може кожен. Член правління Асоціації приватних детективів України Руслан Болгов розповів, як швидко визначити, чи справжня купюра, без додаткових приладів та особливих навичок.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це експерт розповів в ефірі "Єдині новини".

Як відрізнити фальшиві гроші від справжніх

Перш за все, за словами експерта, варто перевірити купюру "класичним" способом. Просто візьміть банкноту та підніміть її вгору, до світла.

"Ми дивимося на небо і дивимося, що тут є водяний значок", - пояснив Болгов.

Він зазначив, що основні правила можна подивитися на сайті Нацбанку, але перевірити гроші на фальшивість можна ще й іншим способом.

"Для себе помітьте отаку річ. Мало хто це помічає, але отут (у верхній частині купюри) є незрозумілі символи. Якщо повернути, з іншої сторони також є такі незрозумілі символи. І якщо ви подивитися крізь оці символи на небо, то ви побачите, що вони з'єднуються в цифру - номінал тієї купюри, на яку ви дивитеся", - розповів експерт.

"Тобто якщо це буде друкована копія кустарного виробництва, зазвичай вони будуть трошки перекошені", - додав він.

Як розпізнати фальшиві купюри (скріншоти)

Ще один спосіб перевірити купюру великого номіналу - подивитися на стрічку, яка проходить банкнотою вертикально. Там ви теж можете побачити цифри: на 200 гривнях - 200, а на 500, відповідно, теж 500.

Як зрозуміти, що гроші не фальшиві (скріншот)

"Дуже часто купюри підроблюють не для того, щоб їй передати десь на базарі. Зазвичай їх підробляють для того, щоб підробити термінали", - зазначив детектив.