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Українцям почали давати решту в магазинах незвичними гривнями (відео)

Україна, П'ятниця 06 жовтня 2023 14:27
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Українцям почали давати решту в магазинах незвичними гривнями (відео) Українцям видають решту незвичною монетою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Українцям почали видавати решту в магазинах незвичними монетами, які присвятили борщу.

Який вигляд має монета, показує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал "Киевский движ".

Звідки взялася монета з борщем

З 4 жовтня Національний банк ввів пам'ятні монети номіналом 5 і 10 гривень, які назвали "Український борщ".

На одній стороні зображено жінку на фоні печі, а на другій - тарілку з червоним борщем. Цікаво, що монету зробили кольоровою, адже борщ пофарбували в червоний.

Українцям почали давати решту в магазинах незвичними гривнями (відео)Українцям почали давати решту в магазинах незвичними гривнями (відео)

Пам'ятна монета "Український борщ" (фото: НБУ)

І ось українці вже почали отримувати ці монети як решту в магазинах.

Додамо, що на сайті Нацбанку монета коштує 162 гривні, проте якщо ви хочете отримати її в сріблі, доведеться викласти 2 043 гривні.

Українцям почали давати решту в магазинах незвичними гривнями (відео)Українцям почали давати решту в магазинах незвичними гривнями (відео)

Скриншот

Раніше ми показували, які дві копійки можна продати за 175 000 гривень.

Читайте також, які купюри та монети вийшли з обігу з 1 жовтня.

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Національний банк України монети