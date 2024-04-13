Ця тривожна ознака хвороби серця з’являється вранці. Ось що має насторожити

Як вчасно розпізнати хвороби серця

Серцево-судинні захворювання є найчастішою причиною смерті в Україні. Тривалий час вони можуть не проявляти себе яскраво, тому дуже важливо помічати будь-які тривожні ознаки.

Дослідження, опубліковане в журналі Circulation Research, пояснило, що серцеві аритмії набагато частіше виникають відразу після пробудження.

Аритмія - це порушення серцевого ритму. При ній серце б’ється надто швидко, надто повільно або нерегулярно.

Це може спричинити:

запаморочення

відчуття, ніби ви "втрачаєте свідомість"

задишка

дискомфорт у грудях

відчуття втоми

Аритмії можуть бути спричинені такими небезпечними захворюваннями, як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, кардіоміопатія або навіть серцевий напад.

Однак вони також можуть бути пов’язані з менш серйозними причинами - вірусними захворюваннями, алкоголем, кофеїном або прийоми ліків.

Вони також можуть "завдати удар" у будь-який момент і викликати смертельні невідкладні медичні ситуації, такі як зупинка серця.

Що провокує аритмію

Згідно з дослідженням, ці "потенційно смертельні" порушення серцевого ритму пов’язані з природним сплеском гормону стресу кортизолу, який досягає максимуму в крові вранці.

Досліджуючи мишей, дослідники з Імперського коледжу Лондона виявили, що кортизол зв’язується зі специфічним білком на поверхні клітин серця.

Білок переміщується в іншу частину клітини, де впливає на гени, які контролюють, наскільки легко серцеві клітини передають електричні сигнали, які наказують їм битися.

Оскільки активність генів змінюється, електричні імпульси до серця стають менш регулярними та більш хаотичними, що призводить до порушення ритму серця або аритмії.

На циркадний ритм кортизолу впливає сон, при цьому рівень кортизолу підвищується за кілька хвилин до того, як людина прокинеться.

"Шлуночкова аритмія може виникнути в будь-який момент і, якщо її не лікувати, може призвести до втрати свідомості, раптової зупинки серця та смерті. Дуже важливо, щоб ми продовжували досліджувати причини цих аритмій, щоб ми могли вжити заходів для їх запобігання", - заявив професор Джеймс Лейпер.

Інші ознаки серцево-судинних захворювань включають:

біль у грудях

слабкість або оніміння ніг і/або рук

задишка

відчуття запаморочення, запаморочення або непритомність

втома

набряклі кінцівки

Якщо відчуваєте будь-які симптоми, слід проконсультуватись зі своїм лікарем.