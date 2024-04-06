ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що їсти, аби збагатити організм необхідними для серця Омега-3 кислотами: список від дієтолога

Субота 06 квітня 2024 09:05
UA EN RU
Що їсти, аби збагатити організм необхідними для серця Омега-3 кислотами: список від дієтолога Де найбільше міститься Омега-3 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Світлана Фус

Омега-3 жирні кислоти є вкрай важливими для підтримки здоров'я серця, зниження артеріального тиску та високого холестерину. Найкраще ці кислоти отримувати із їжі, оскільки так вони більше засвоюють, ніж із БАДів.

Про те, де шукати Омега-3, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Чим корисні Омега-3 жирні кислоти

До групи Омега-3 жирних кислот належать альфа-ліноленова кислота (ALA) і докозагексаєнова кислота( DHA) та ейкозапентаєнова кислота (EPA).

"Альфа-ліноленову кислоту (ALA), основним джерелом є рослинні олії - лляна, рижикова, кедрова, конопляна, соєва, а також горіхи та насіння (волоські горіхи, насіння льону та чіа). Вона також є в жирах тваринного походження - курячому, молочному, риб’ячому", - пояснює дієтолог.

Докозагексаєнова кислота (DHA) і ейкозапентаєнова кислота (EPA) містяться тільки у морепродуктах: жирна морська риба, морепродукти, морські водорості.

"Ці кислоти ще називають незамінними жирними кислотами, так як вони не синтезуються в достатній кількості в організмі, але дуже важливі і корисні для здоров’я", - пояснює Фус.

Вони необхідні для:

  • підтримки нормальної роботи серцево-судинної системи
  • зменшення запалення
  • збереження імунітету
  • підтримки нервової системи, боротьби з депресією
  • нормального фізичного і розумового розвитку дитини
  • здоров’я шкіри, волосся, нігтів

Де найбільше міститься Омега-3

"Омега-3 самі по собі не можуть запобігти розвитку судинних проблем: інфарктів та інсультів. Але вони позитивно впливають на фактори ризику серцево-судинних захворювань: знижують рівень тригліцеридів і підвищують "хороший" холестерин ЛПВЩ, зменшують рівень артеріального тиску у гіпертоніків. Тому важливо забезпечити надходження цих речовин в належній кількості з їжею", - каже Фус.

Нижче наводимо перелік продуктів, які місять найбільше Омега-3.

Що їсти, аби збагатити організм необхідними для серця Омега-3 кислотами: список від дієтологаДе найбільше міститься Омега-3 (фото: Instagram/Dietolog.Fus)

Читайте також про те, які харчові звички українців призводять до хвороб.

Раніше ми писали про те, що нутриціолог поділилась "формулою схуднення", яка дозволить досягти бажаних результатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровя Поради дієтолога Серце
NEWS
РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО
РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО