Що їсти, аби збагатити організм необхідними для серця Омега-3 кислотами: список від дієтолога

Омега-3 жирні кислоти є вкрай важливими для підтримки здоров'я серця, зниження артеріального тиску та високого холестерину. Найкраще ці кислоти отримувати із їжі, оскільки так вони більше засвоюють, ніж із БАДів.

Про те, де шукати Омега-3, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

Чим корисні Омега-3 жирні кислоти

До групи Омега-3 жирних кислот належать альфа-ліноленова кислота (ALA) і докозагексаєнова кислота( DHA) та ейкозапентаєнова кислота (EPA).

"Альфа-ліноленову кислоту (ALA), основним джерелом є рослинні олії - лляна, рижикова, кедрова, конопляна, соєва, а також горіхи та насіння (волоські горіхи, насіння льону та чіа). Вона також є в жирах тваринного походження - курячому, молочному, риб’ячому", - пояснює дієтолог.

Докозагексаєнова кислота (DHA) і ейкозапентаєнова кислота (EPA) містяться тільки у морепродуктах: жирна морська риба, морепродукти, морські водорості.

"Ці кислоти ще називають незамінними жирними кислотами, так як вони не синтезуються в достатній кількості в організмі, але дуже важливі і корисні для здоров’я", - пояснює Фус.

Вони необхідні для:

підтримки нормальної роботи серцево-судинної системи

зменшення запалення

збереження імунітету

підтримки нервової системи, боротьби з депресією

нормального фізичного і розумового розвитку дитини

здоров’я шкіри, волосся, нігтів

Де найбільше міститься Омега-3

"Омега-3 самі по собі не можуть запобігти розвитку судинних проблем: інфарктів та інсультів. Але вони позитивно впливають на фактори ризику серцево-судинних захворювань: знижують рівень тригліцеридів і підвищують "хороший" холестерин ЛПВЩ, зменшують рівень артеріального тиску у гіпертоніків. Тому важливо забезпечити надходження цих речовин в належній кількості з їжею", - каже Фус.

Нижче наводимо перелік продуктів, які місять найбільше Омега-3.

Де найбільше міститься Омега-3 (фото: Instagram/Dietolog.Fus)