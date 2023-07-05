Ця щоденна звичка призводить до хвороб серця. Кожен іноді цим "грішить"

Як проводили дослідження

Вчені провели відповідне дослідження й опублікували свої результати в журналі Scientific Reports.

Науковці досліджували учасників віком від 20 років, які були госпіталізовані до лікарні університету Осаки в Японії в період з квітня 2013 року по березень 2016 року для обстеження, операції або лікування.

Крім того, також враховувалися люди, які відвідували стоматологічне відділення для лікування зубів, післяопераційного догляду за ротовою порожниною та скринінгу на інфекції.

Загалом 1675 учасників дослідники розділили на чотири групи. Група "Ранок і вечір" складалася з людей, які чистили зуби двічі на день, один раз після пробудження і один раз перед сном.

Група "Вечір" повідомила, що чистила зуби лише один раз вночі, тоді як група "Ранок" чистила зуби лише після пробудження. Остання група під назвою "Нуль" взагалі не виконувала цю ключову практику гігієни порожнини рота.

Потім дослідники оцінили вік, стать, історію куріння та результати подальшого спостереження кожного учасника.

Крім того, четверо незалежних дослідників також переглянули стоматологічні та медичні карти всіх учасників.

Вони зосередилися на таких факторах, як здоров’я порожнини рота, частота та час чищення зубів до госпіталізації, глибина пародонтальних кишень, ступінь рухливості зубів і кількість зубів.

Що стосується показників здоров’я серцево-судинної системи, дослідники розглядали госпіталізацію з приводу серцевої недостатності, аритмії, інфаркту міокарда, стенокардії, а також захворювань клапанів і аорти, які потребують хірургічного втручання.

Які результати дослідження

Отримані дані свідчать про те, що некурці в групах "Нуль" і "Ранок" мали значно гірший прогноз при госпіталізації з проблемами серцево-судинної системи.

З іншого боку, групи "Ранок і вечір" і "Вечір" мали вищі показники виживання.

Команда науковців пояснила, що хоч результати обмежуються серцево-судинними захворюваннями, вони підкреслили важливість нічного чищення зубів.

"Ми вважаємо, що чистка зубів вночі важлива для зниження ризику серцево-судинних захворювань", - заявила команда.