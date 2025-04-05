Не поспішайте виполювати цей "бур’ян": він може врятувати весь город

Багато городників намагаються винищити усі бур'яни на власному городі, але деякі з них варто залишити. Які ж саме "зайві" рослини можуть допомогти вашому городу?

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Express пояснює, яка усім відома дика рослина дуже корисна для городніх культур.

Чому не варто знищувати кульбаби

Весна - час оновлення садів, і багато городників прагнуть очистити свої ділянки від бур’янів. Кульбаби традиційно вважають небажаними рослинами, які псують газони та городи. Однак експерти з садівництва закликають змінити своє ставлення до цих яскравих жовтих квітів.

Виявляється, вони відіграють важливу роль у природі, підтримуючи комах-запилювачів і багатьох птахів. Дослідження Королівського товариства захисту птахів Великої Британії (RSPB) показують, що за останні 40 років чисельність гніздових птахів скоротилася на 600 мільйонів особин.

Однією з головних причин стало використання пестицидів та знищення природних осередків харчування. Саме кульбаби можуть допомогти відновити екосистему та забезпечити їжею комах і птахів.

Кульбаби - джерело життя для комах і птахів

Кульбаби одними з перших розквітають навесні, коли багато інших рослин ще не готові до цвітіння. Вони є незамінним джерелом нектару для бджіл, джмелів і метеликів, які залежать від раннього цвітіння, щоб пережити весну.

Крім того, їхні насіння - важливий корм для їжаків, зайців, кроликів, оленів і численних видів птахів, включаючи горобців і шпаки. Завдяки швидкому розмноженню кульбаби заповнюють відкриті ділянки, сприяючи відновленню рослинного покриву після втручання людини чи природних катастроф.

Вони допомагають ґрунту утримувати вологу, збагачують його корисними речовинами і навіть зменшують ерозію. Тому, перш ніж знищувати ці рослини у своєму саду, варто подумати, яку користь вони можуть принести для навколишнього середовища.

Кульбаба - дуже корисна рослина на городі (фото: Freepik.com)

Як кульбаби впливають на ґрунт і екосистему

Кульбаби належать до піонерних рослин - вони першими заселяють порушені території та сприяють їх природному відновленню. Завдяки довгому стрижневому кореню вони розпушують ґрунт, покращуючи його структуру та доступ кисню до глибших шарів. Це особливо корисно для інших рослин, які згодом можуть заселити територію.

До того ж, кульбаби мають властивість акумулювати корисні мінерали з глибоких шарів землі та виводити їх на поверхню. Після відмирання листя ці речовини потрапляють у верхні шари ґрунту, збагачуючи його та роблячи родючішим.

Виходить, що кульбаби не тільки підтримують комах і птахів, а й сприяють збереженню родючості ґрунту. Тому замість того щоб безжально виполювати їх, варто залишити частину квітучих рослин для користі власного саду та всієї екосистем.