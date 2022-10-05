Ця річ є обов'язковою. Що потрібно знати при покупці автокрісла для дитини

Яке автокрісло найкраще?

Те, що підходить за вагою та віком дитини.

Автокрісло у належному технічному стані (не можна встановлювати старі крісла або крісла після ДТП).

Те, що правильно зафіксовано.

Решта моментів – це моменти зручності.

Звичайно, різні крісла мають різний профіль безпеки, тому оберіть модель, яка вам подобається і перевірте результати краштесту (NHTSA, ADAC).

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Залежно від ваги та віку є певні класи автокрісел. Для найменшого 0,0+ та до 3(бустер).

Що важливо в автокріслі

Діти до 1-2 років повинні їхати проти руху авто.

Не встановлюйте автокрісло на сидіння, якщо там увімкнено Airbag.

Ремені повинні бути щільно натягнуті, щоб проходив 1 палець.

Взимку малюк має бути легко одягнений, якщо холодно, накрийте його ковдрою.

Завжди фіксуйте автокрісло, як зазначено в інструкції.

Основні типи фіксації - ременем або Isofix

Isofix – це золотий стандарт.



Саме це кріплення є найбільш популярним та безпечним. До того ж може йти додатковий ремінь фіксації та ніжка-упор.

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Якщо авто немає цієї системи, тоді доступна фіксація ременем.

Пам'ятайте, що сині фіксатори – проти руху, червоні – за рухом.

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Автокрісло - це така річ, яка купується рідко, тому не заощаджуйте на ній.

Краще брати відразу комбінований варіант - наприклад 0-1 (до 3-4 років), або 0-2 (до 6-7 років), або 0-3 (залишається бустер до 11-12 років).