Эта вещь обязательна. Что нужно знать при покупке автокресла для ребенка

Какое автокресло лучшее?

То, которое подходит по весу и возрасту ребенка.

Автокресло в надлежащем техническом состоянии (нельзя устанавливать старые кресла или кресла после ДТП).

То, которое правильно зафиксировано.

Все остальные моменты – это моменты удобства.

Конечно, разные кресла имеют разный профиль безопасности, поэтому выберите модель, которая вам нравится и проверьте результаты краштеста (NHTSA, ADAC).

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В зависимости от веса и возраста есть определенные классы автокресел. Для наименьшего 0,0+ и до 3(бустер).

Что важно в автокресле

Дети до 1-2 лет (как можно дольше позволяет автокресло учитывая конструкцию и возраст) должны ехать против движения авто.

Не устанавливайте автокресло на сиденье, если там включен Airbag.

Ремни должны быть натянуты плотно, чтобы проходил 1 палец.

Зимой малыш должен быть легко одет, если холодно, накройте его одеялом.

Всегда фиксируйте автокресло так, как указано в инструкции.

Основные типы фиксации – ремнем или Isofix

Isofix – это золотой стандарт.



Именно этот крепеж является наиболее популярным и безопасным. Вдобавок может идти дополнительный ремень фиксации и ножка-упор.

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Если у авто нет этой системы, тогда доступна фиксация ремнем.

Помните, что синие фиксаторы – против движения, красные – по движению.

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Автокресло – это такая вещь, которая покупается редко, поэтому не экономьте на ней.

Лучше брать сразу комбинированный вариант – например 0-1 (до 3-4 лет), или 0-2 (до 6-7 лет), или 0-3 (остается бустер до 11-12 лет).